Die Neuanschaffung von strombetriebenen Taxis wird in Hessen ab sofort pauschal mit 5.000 Euro bezuschusst. Auch gebrauchte E-Taxis und Ladeinfrastruktur fördert das Land. Gebilligt werden die Anträge in der Reihenfolge ihres Eingangs - also nach dem sogenannten Windhund-Prinzip. Das Land Hessen macht publik, rein elektrische Wagen der Fahrzeugklasse M1 zu fördern, die im regulären Taxibetrieb eingesetzt werden. Für Neuwagen winken Zuschüsse von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net