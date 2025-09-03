Wien, 03.09.2025 / IRW-Press / Bisher im ATX Prime vertreten, zieht die PORR nun in den Austrian Traded Index (ATX) ein. Damit ist sie Teil der 20 größten und liquidesten Unternehmen Österreichs. Ausschlaggebend waren die ausgezeichnete Kursentwicklung des vergangenen Jahres sowie das gesteigerte Handelsvolumen.

PORR CEO Karl-Heinz Strauss sagt: "Die PORR hat insbesondere 2024 eine ausgezeichnete Performance hingelegt und sich damit in Zeiten der unsicheren Weltwirtschaftslage das Vertrauen der Anlegerinnen und Anleger sowie Analystinnen und Analysten erarbeitet. Wir sind sehr stolz auf diesen Aufstieg - er zeigt, dass unsere Erfolge in der Bauwirtschaft auch am Kapitalmarkt honoriert werden." Der erstmalige Handel im ATX erfolgt am Montag, 22.09.

In den vergangenen 12 Monaten konnte die PORR ihren Aktienkurs mehr als verdoppeln: Die Kurssteigerung um +118 % von 01.09.2024 bis 31.08.2025 war ein wesentlicher Faktor für den Aufstieg. Zudem vervierfachte sich das Handelsvolumen der PORR Aktie an der Wiener Börse. Im Juni 2025 kam noch zusätzlich Bewegung in die Aktie: Der Streubesitz stieg auf 52,6 %, da die PORR 1.703.674 Stück eigener Aktien veräußerte und weitere 1.175.000 Stück der SuP Beteiligungs GmbH im Rahmen eines Privatplatzierungsverfahrens auf den Markt kamen. Das Interesse internationaler institutioneller Investoren war dadurch geweckt und die Aktie gewann weiter an Liquidität.

Ausbau der Stakeholder-Kommunikation

Ein wesentliches Erfolgskriterium sieht Strauss im Ausbau der Kommunikation mit den Stakeholdern. "Konferenzen, Roadshows und die gezielte Ansprache über Social Media sind heutzutage unabdingbar, um zum Beispiel auch die Zielgruppe der Retail-Investorinnen und -Investoren verstärkt anzusprechen. Unsere Anlegerinnen und Anleger sind in hohem Maße top-informierte Entscheider, die laufend aktuelle Informationen benötigen."

Der Aufstieg in den ATX ist ein weiterer Schritt in der langen Erfolgsgeschichte der PORR am österreichischen Kapitalmarkt: Am 8. April 1869, ihrem Gründungsjahr, startete die "Allgemeine österreichische Baugesellschaft" erstmals an der Wiener Börse. Damit ist die PORR die älteste dort notierte Aktie.

Foto:

PORR steigt auf PORR

Die Presseinformation inklusive hochauflösendem Bildmaterial steht Ihnen im PORR Newsroom zum Download zur Verfügung.

Über die PORR Group

Innovationskraft für Spitzenleistungen - dafür steht die PORR seit inzwischen über 150 Jahren. Sie ist mit ca. 21.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer Produktionsleistung von rund EUR 6,7 Mrd. (Geschäftsjahr 2024) eines der größten österreichischen Bauunternehmen und gehört zu den Top-Playern in Europa. Als Full-Service-Providerin bietet die PORR alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Der Fokus liegt auf den Heimmärkten Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei und Rumänien. In ausgewählten internationalen Projektmärkten wie in Norwegen, UK und Katar ist die PORR ebenfalls tätig Die PORR Aktie ist im prime market Segment der Wiener Börse gelistet und ab dem 22. September 2025 Teil des österreichischen Leitindex ATX. (ISIN: AT0000609607).

Weitere Infos: www.porr-group.com

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Presse-Kontakt:

Melanie Manner

Pressesprecherin

PORR AG

T +43 50 626 5867

mailto:comms@porr-group.com

Investor-Relations-Kontakt:

Lisa Galuska

Head of Investor Relations

PORR AG

T +43 50 626 1765

mailto:ir@porr-group.com

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80901Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80901&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AT0000609607Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19853829-handelsvolumen-vervierfacht-stetiger-kursanstieg-porr-schafft-sprung-atx