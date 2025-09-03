BERLIN (dpa-AFX) - Viele Beschäftigte in Deutschland spüren einer neuen Umfrage zufolge die Auswirkungen des Klimawandels unmittelbar bei sich selbst. So sagen 60 Prozent der Befragten, dass der Klimawandel ihren Arbeitsplatz und ihre Gesundheit bereits beeinflusst oder beeinflusst hat, wie die Techniker Krankenkasse (TK) in Berlin berichtete.

Beschäftigte, die überwiegend draußen arbeiten, etwa im Baugewerbe oder in der Landwirtschaft, fühlen sich zu 77 Prozent von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Von den Beschäftigten, die drinnen arbeiten, ist es nur die Hälfte. Die Umfrage war vom Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung im Auftrag der TK durchgeführt, sie wurde als Teil des TK-Gesundheitsreports 2025 vorgestellt.

TK-Chef Jens Baas sagte: "Hitze macht müde, geht auf den Kreislauf und kann zu Konzentrationsstörungen führen." Die Gefahr von Arbeitsunfällen steige. Die Produktivität der Beschäftigten nehme ab. Für gut vier von zehn Beschäftigten sind laut der Befragung eine Senkung der Leistungsfähigkeit oder Produktivität sowie ein erhöhtes Unfallrisiko auf den Klimawandel zurückzuführen.