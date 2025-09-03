DAX mit Ausbruch nach unten - drohen jetzt weitere Verluste?

Anzeige / Werbung +281,36% p.a. mit DAX Discount Put Optionsschein möglich! ?? Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest

Telegram Gruppen-Name: ik_invest Der DAX ist gestern aus der engen Seitwärtsrange nach unten ausgebrochen. Daher findet ihr hier ein DAX-Update mit weiteren Kurszielen auf der Unterseite. Mit einem Discount Put Optionsschein von Vontobel (WKN: UG2CHD) lässt sich aktuell eine attraktive Seitwärtsrendite von 281,36% p.a. erzielen. Mehr dazu in diesem Video. Am 1.10.2025 startet die nächste Runde des Projekts Target 100. Unter dem folgenden Link kannst Du Dir jetzt einen der ersten 30 Plätze zum deutlichen Vorzugspreis sichern: Projekt: Target 100 - 1 Jahr, 100% Rendite als Ziel - Start Oktober 2025! - IK Invest ?? WKN: UG2CHD Interessenkonflikt:

Ich halte selbst Positionen in den besprochenen Basiswerten oder Finanzinstrumenten. Diese Analyse stellt keine Anlageberatung dar, sondern dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Jeder Anleger sollte eigene Recherchen durchführen und seine individuelle Risikobereitschaft berücksichtigen.

Enthaltene Werte: DE0008469008,DE000UG2CHD8

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )