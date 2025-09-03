© Foto: LUNAMARINA - imageBROKER.comStarker Euro, schwacher Export? Nicht alle Branchen gleichermaßen profitieren von einer robusten Währung.Die Erstarkung des Euro kann mit zweierlei Maß gemessen werden: Einerseits senkt das die Importkosten der Eurozone; andererseits verteuert er die Exporte. In diesem Jahr hat sich somit eine Performance-Lücke zwischen den auf den Binnenmarkt ausgerichteten Aktien und den Exportunternehmen aufgetan. Handelsempfindliche Sektoren wie Automobile und langlebige Konsumgüter sind zurückgefallen, während auf den Binnenmarkt ausgerichtete Aktien wie Banken und Versorgungsunternehmen einen Höhenflug erlebt haben. [spotify]7AVm3TnuQUG9KKihXisBWK[/spotify] Die Analysten von Barclays weisen darauf …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE