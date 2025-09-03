Bevor junge Leute sich für eine Ausbildung entscheiden, brauchen sie Infos über ihre potenzielle zukünftige Stelle. Kommunizieren Unternehmen aus Sicht der Nachwuchsgeneration klar genug, wie hoch das Gehalt ist, wie der Bewerbungsprozess abläuft oder welche Tätigkeiten übernommen werden sollen? Wie erreichen Unternehmen junge Leute vor der Entscheidung, wo sie ihre Ausbildung machen möchten? Welche Informationen sollten sie ihnen mitgeben? Was ist der nächsten Generation von Beschäftigten wichtig, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
