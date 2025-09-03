Kostenloses Webinar - Derivate auf US-Titel



Am heutigen Mittwoch (03.09.2025) laden wir Sie um 18:30 Uhr herzlich zu unserem Webinar "Derivate auf US-Titel" ein. Julius Weiß freut sich auf Ihre Fragen.



Welche Besonderheiten existieren beim Handel mit Produkten auf US-Basiswerte? Wie wirkt sich ein veränderter EUR/USD Wechselkurs auf diese Produkte aus? Welchen Einfluss haben die US-Steuergesetze? Es gibt viele Fragen, die bei Anlegerinnen und Anlegern im Zusammenhang mit Zertifikaten auf amerikanische Basiswerte aufkommen. Diese Themen wird unser Produktexperte Julius Weiß im heutigen Webinar mit Ihnen besprechen. Hierfür haben wir anschauliche Praxisbeispiele für Sie vorbereitet. Wie gewohnt gehen wir während des Webinars auch auf Ihre Fragen ein.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute, am 03. September, um 18:30 Uhr statt.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



