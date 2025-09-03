DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 4. September (vorläufige Fassung)

=== 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juni & 1H *** 08:30 CH/Verbraucherpreise August PROGNOSE: k.A. zuvor: 0,0% gg Vm/+0,2% gg Vj 09:00 DE/Fortsetzung Handelsblatt Banken-Gipfel (u.a. mit Unicredit-CEO Orcel) *** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des IWH-Institut Halle *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli Eurozone PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 11:30 EU/Mitglied des EZB Direkoriums, Cipollone, spricht bei Anhörung des Ausschusses des Europäischen Parlaments *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht August Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +75.000 Stellen zuvor: +104.000 Stellen *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 229.000 *** 14:30 US/Handelsbilanz Juli PROGNOSE: -77,9 Mrd USD zuvor: -60,2 Mrd USD *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +2,8% gg Vq 1. Veröff.: +2,4% gg Vq 1. Quartal: -1,8% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,3% gg Vq 1. Veröff.: +1,6% gg Vq 1. Quartal: +6,9% gg Vq *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 55,3 1. Veröff.: 55,4 zuvor: 55,7 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 50,8 Punkte zuvor: 50,1 Punkte 16:00 US/Ausschuss des US-Senats berät die Nominierung von Stephen Miran zur Federal Reserve *** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 18:05 US/Fed-New-York-Präsident Williams, bei Veranstaltung des Economic Club of New York - FR/Bundeskanzler Merz trifft Präsident Macron beim deutsch-französischen Unternehmertreffen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

