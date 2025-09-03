Nach dem Kartell-Urteil steht fest: Google darf Apple weiterhin dafür bezahlen, seine Suchmaschine als voreingestellten Dienst auf dem iPhone zu installieren. Für den Smartphone-Riesen ein lohnendes Geschäftsmodell. Die Entscheidung im Kartellverfahren gegen Google sorgt auch in der Aktie von Apple für Auftrieb. Am Mittwoch geht es rund 3 Prozent aufwärts. Nach Medienberichten hat der zuständige Richter in dem Verfahren des US-Justizministeriums (DOJ) eine Stellungnahme zu den Auflagen für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de