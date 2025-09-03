Berlin (ots) -Radiohead haben eine Reihe von 20 Konzerten in fünf Städten Europas angekündigt.Die Band wird in Madrid, Bologna, London, Kopenhagen und Berlin auftreten.In einer Botschaft an die Fans sagte Philip Selway von Radiohead:"Letztes Jahr haben wir uns einfach so zum Proben getroffen. Nach einer siebenjährigen Pause tat es wirklich gut, wieder zusammen zu spielen und uns wieder mit einer musikalischen Identität zu verbinden, die tief in uns allen fünf verwurzelt ist. Das hat uns auch Lust gemacht, wieder gemeinsam aufzutreten, und wir hoffen, dass ihr es zu einem der kommenden Konzerte schafft. Vorerst sind nur diese Termine geplant, aber wer weiß, wohin uns das noch führen wird."Um sicherzustellen, dass die Tickets direkt an die Fans gelangen und um das Aufkaufen durch Schwarzhändler und Bots zu minimieren, sind die Tickets nur nach einer Registrierung unter radiohead.com erhältlich. Die Registrierung beginnt am 5. September um 11:00 Uhr und endet 72 Stunden später, am Sonntag, dem 7. September, um 23:00 Uhr.08.12.2025 - Berlin, Uber Arena09.12.2025 - Berlin, Uber Arena11.12.2025 - Berlin, Uber Arena12.12.2025 - Berlin, Uber ArenaDer Ticketverkauf beginnt am 12. September um 11:00 Uhr. Weitere Informationen finden Sie unter www.radiohead.com (https://eu-west-1.protection.sophos.com/?d=radiohead.com&u=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpb2hlYWQuY29t&p=m&i=NjVmNzQ3NjJhOWQ0MjIwYjkxMWJiODAy&t=ZXRqamZJREhNWVI2NmJ3TWc3LzBpb1d3aWlDNmMySU9MUDdnZFdEMnF1az0=&h=437bf591aa684244a430a87c70db8c30&s=AVNPUEhUT0NFTkNSWVBUSVY64AE3klqwal9v_Zzt5EqY).Ticketpreise: 56,00 - 143,00 Euro plus GebührenPressekontakt:MCT Agentur GmbH, Strausberger Platz 2, 10243 BerlinTel: +49 (0)30 53 63 82 00, Fax: +49 (0)30 53 63 2 22E-Mail: presse@mct-agentur.comWeb: www.mct-agentur.comOriginal-Content von: MCT Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59720/6110333