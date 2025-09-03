© Foto: CARLOS MONTEIRO - AGENCIA O DIA/ESTADAO CONTEUDOMit dem EU-Mercosur-Deal fallen Zölle im Milliardenvolumen weg. Vor allem deutsche Autobauer wie VW, BMW und Mercedes könnten massiv profitieren - ein seltener Lichtblick für die Industrie.Die Europäische Union steht kurz vor einem historischen Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten. Für die exportorientierte Industrie Europas wäre ein Deal ein gewaltiger Vorteil. Vor allem für die deutschen Autokonzerne. Die größten Volkswirtschaften der Verhandlungspartner, Deutschland und Brasilien, die besonders unter den Handelsspannungen mit den USA leiden, zählen zu den Hauptgewinnern. Mit der Ratifizierung würden Zölle im Volumen von mehr als 4 Milliarden Euro pro Jahr …Den vollständigen Artikel lesen ...
