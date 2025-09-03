© Foto: picture alliance / NDZ/STAR MAX/IPxDer Warenhaus-Gigant aus den USA steckt mitten im Wandel: Weniger Filialen, mehr Premium-Angebote. Inzwischen trägt der Turnaround die ersten Früchte. Und Anleger feiern die Aktie.Die US-Kaufhauskette Macy's hat Anleger mit einem überraschenden Turnaround begeistert: Erstmals seit 2022 legten die flächenbereinigten Umsätze wieder zu. Im zweiten Quartal stiegen sie um 0,8 Prozent - Analysten hatten einen Rückgang von 0,5 Prozent erwartet. Insgesamt sanken die Erlöse zwar um 1,9 Prozent auf 5 Milliarden US-Dollar, lagen damit aber über den Schätzungen von 4,86 Milliarden US-Dollar. Unter dem Strich verdiente Macy's 87 Millionen US-Dollar beziehungsweise 31 Cent je Aktie, nach 150 Millionen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE