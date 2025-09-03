"Der Aktionärsbrief"

Auslöser: Fortschritte in den Bereichen Künstliche Intelligenz sowie Cloud Computing. Die Cloud-Sparte steigerte den Umsatz um 26 % auf 33,4 Mrd. Yuan, während KI-Produkte dreistellig wuchsen. Der Gesamtumsatz erhöhte sich um 2 % auf 247,7 Mrd. Yuan, bereinigt um veräußerte Bereiche um 10 %. Der Nettogewinn stieg vor allem dank Bewertungsgewinnen um 76 % auf 42,4 Mrd. Yuan. Analysten erwarten, dass Investitionen in Essenslieferungen und Quick Commerce die Nutzerbasis weiter vergrößern und zusätzliche Umsätze über die Shopping-App Taobao generieren, deren monatlich aktive Nutzer zuletzt um 25 % auf 978 Mio. zunahmen. Zudem entwickelt Alibaba einen eigenen Chip, um die Abhängigkeit von Nvidia zu verringern. Die untere Umkehrformation nimmt weiter Gestalt an. Wir hatten solch eine Reaktion vor einer Woche bereits avisiert.