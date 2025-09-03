Mainz (ots) -In der zweiten Runde des DFB-Pokals treffen mit Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund zwei Champions-League-Teilnehmer aufeinander. Dieses Topspiel in der zweiten Pokalrunde ist am Dienstag, 28. Oktober 2025, ab 18.00 Uhr im ZDF zu sehen. Der Anstoß in der Arena in Frankfurt erfolgt um 18.30 Uhr. Es ist der fulminante Auftakt zu einem sechsstündigen Fußballabend im ZDF. Ab 21.10 Uhr überträgt "sportstudio live" im ZDF das Rückspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft im Halbfinale der UEFA Women's Nations League gegen Gastgeber Frankreich. Und im Anschluss daran folgen bis Mitternacht weitere Dienstagsspiele der zweiten DFB-Pokalrunde in der Zusammenfassung.Schon in der zweiten Pokalrunde wird ein Bundesliga-Topteam die Hoffnung auf die Reise zum Finale nach Berlin aufgeben müssen: Die Liga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund werden in diesem Pokal-Fight alles geben müssen, wenn sie sich nicht früh von einem ersten Saisonziel verabschieden wollen. Während Eintracht Frankfurt sich in der erste Pokal-Hauptrunde mit einem 5:0-Sieg beim Fußball-Oberligisten FV Engers durchsetzte, gewann der BVB beim Drittligisten Rot-Weiß Essen dank eines späten Tores von Serhou Guirassy mit 1:0. Eintracht Frankfurt stand zuletzt 2023 im DFB-Pokalfinale, Borussia Dortmund wurde zuletzt 2021 DFB-Pokalsieger.UEFA Women's Nations-League: Frankreich - DeutschlandIm Halbfinale der UEFA Women's Nations League trifft Deutschland auf Frankreich - ein brisantes Wiedersehen nach dem mitreißenden Viertelfinale bei der Fußball-EM in diesem Sommer in der Schweiz, als Deutschland im Elfmeterschießen mit 6:5 gewann. Das Halbfinal-Rückspiel in Caen ist am Dienstag, 28. Oktober 2025, 21.10 Uhr, im ZDF zu sehen, das Hinspiel findet am Freitag, 24. Oktober 2025, 17.45 Uhr, in Düsseldorf statt.Weitere Spiel-Zusammenfassungen aus der zweiten DFB-PokalrundeWeitere Spiele aus der zweiten DFB-Pokalrunde sind zudem bei "sportstudio live" in der Zusammenfassung zu sehen:Hertha BSC - SV Elversberg; 1.FC Heidenheim - Hamburger SV; VfL Wolfsburg - Holstein Kiel; FC Energie Cottbus - RB Leipzig; Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC; FC Augsburg - VfL Bochum und FC St. Pauli - TSG 1899 Hoffenheim.Highlights im DFB-Pokal onlineVon der zweiten Runde im DFB-Pokal 2025/2026 werden Zusammenfassungen der Begegnungen nach Abpfiff im ZDF-Streaming-Portal auf sportstudio.de (https://www.zdf.de/kurzfassungen/fussball-livestreams-highlights-ergebnisse-100) und auf ZDFheute (https://www.zdfheute.de/sport/fussball-dfb-pokal) zum Abruf bereitstehen.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenDFB-Pokal im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/kurzfassungen/fussball-livestreams-highlights-ergebnisse-100)Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)Pressemappe zum "sportstudio" im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6110338