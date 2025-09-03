Besondere Freude haben uns in den letzten Wochen die Gold- und Edelmetallaktien bereitet. Nachdem diese Titel lange Zeit nicht den erhofften Hebel auf das Metall brachten, hat sich die Situation seit Jahresbeginn grundlegend geändert und in den letzten Wochen haben die Kurse sogar noch mal richtig Fahrt aufgenommen. Während der Goldpreis in US-Dollar seit Jahresanfang um 38% zulegen konnte, stand bei Wheaton Precious Metals (WKN: A2DRBP) ein Plus von 79%, bei Agnico Eagle (WKN: 860353) von 88% und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Smart Investor