Romantische Beziehungen zu Chatbots sind häufiger, als man vielleicht vermutet. Wer darin einen Weg aus der Einsamkeit sucht, hat laut einer neuen Studie allerdings ein größeres Risiko für Depressionen. KI-Chatbots sind nicht nur ein nützliches Tool, um Texte zu optimieren oder neue Ideen zu brainstormen. Sie werden auch immer häufiger als Ersatz für romantische Beziehungen eingesetzt. Wie Futurism berichtet, hat eine Studie der Brigham Young University ...Den vollständigen Artikel lesen ...
