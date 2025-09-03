Die SMA Solar Technology AG (DE000A0DJ6J9) kämpft mit einem schwierigen Marktumfeld. Der Wechselrichterhersteller aus Niestetal hat seine Prognose für 2025 deutlich gesenkt und erweitert die Restrukturierungsmaßnahmen. Anleger müssen sich auf harte Zeiten einstellen. Drastische Verschlechterung bei Home & Business Solutions: Die Division Home & Business Solutions bereitet SMA Solar erhebliche Sorgen. Die für 2025 und die Folgejahre erwartete Umsatzentwicklung hat sich im dritten Quartal noch einmal deutlich verschlechtert. Das führt zu zusätzlichen Wertminderungsaufwendungen wie Vorratsabwertungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
