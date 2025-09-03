Zölle, Dollar-Schwäche und Fed-Streit drohen die US-Inflation erneut anzuheizen. Für Anleger könnte ein zweiter "Inflationsberg" fatale Folgen haben - wie in den 70er-Jahren.Der renommierte Ökonom Torsten Slok von Apollo Global Management warnt vor einer neuen "Inflationswelle" in den USA, die Parallelen zu den 1970er-Jahren aufweist. In seinem Newsletter "Daily Spark" schreibt Slok, Zölle, die Dollar-Schwäche und Uneinigkeit im Offenmarktausschuss der Federal Reserve könnten den Preisdruck verschärfen. "Die Risiken steigen, dass wir in den kommenden Monaten einen weiteren 'Inflationsberg' erleben könnten", so Slok. Eine von Apollo veröffentlichte Grafik zeigt auffällige …Den vollständigen Artikel lesen ...
