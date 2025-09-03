Trotz des andauernden Ukraine-Kriegs erzielt die auf Osteuropa spezialisierte Bankengruppe ProCredit Holding bereits wieder nennenswerte Gewinne. Aktienexperte Tobias Bosler nimmt die Aktie unter die Lupe.ProCredit vergibt Kredite überwiegend an kleine und mittlere Unternehmen in Südosteuropa. Besonders interessant: 28,5 Prozent des Konzerngewinns stammen im ersten Halbjahr 2024 aus dem ukrainischen Geschäft - und das unter Kriegsbedingungen. Zum Vergleich: Vor dem Krieg lag der Anteil bei 30 Prozent, 2022 war er eingebrochen. Die schnelle Erholung zeigt: Die Bank hat sich erfolgreich auf die neue Realität eingestellt. Ein entscheidender Rückenwind: Die Europäische Bank für Wiederaufbau und …Den vollständigen Artikel lesen ...
