Der Hamburger Traditionsmakler O. Giffey KG wird Teil der GGW GmbH und neues Partnerunternehmen der LEADING BROKERS UNITED GmbH. Das Maklerhaus ist auf Gewerbe- und Industriekunden spezialisiert mit zusätzlicher Expertise im Transportsegment und wird von Alexandra Schaar geführt. Die O. Giffey KG, ein seit 1883 bestehendes Maklerhaus, wird Teil der GGW GmbH und neues Partnerunternehmen der LEADING BROKERS UNITED GmbH. Das in Hamburg ansässige Familienunternehmen O. Giffey wird inzwischen in vierter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact