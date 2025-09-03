Schlüchtern (ots) -Das Fertighausunternehmen Bien-Zenker setzt ein klares Signal: Auch 2025 bestätigt die renommierte Wirtschaftsauskunftei Creditreform die außergewöhnliche Finanzkraft und das nachhaltige Handeln des Unternehmens. Mit der erneuten Verleihung des CrefoZerts für "ausgezeichnete Bonität" sowie des EcoZerts für "ausgezeichnete Nachhaltigkeit" zählt Bien-Zenker weiterhin zu den wenigen Unternehmen in Deutschland, die beide exklusiven Auszeichnungen tragen dürfen.Nachhaltigkeit und Finanzkraft - eine seltene KombinationIn einer Zeit, die von Zinsentwicklungen, wirtschaftlichen Unsicherheiten und Klimafragen geprägt ist, beweist Bien-Zenker, dass Stabilität und Verantwortungsbewusstsein Hand in Hand gehen. Während nur rund zwei Prozent aller Unternehmen die strengen Kriterien für das CrefoZert erfüllen, gilt auch das EcoZert als exklusive Bestätigung für zukunftsorientiertes Handeln in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Für Bauinteressierte ist die doppelte Zertifizierung ein entscheidendes Plus: Mit Bien-Zenker haben sie die Gewissheit, mit einem Partner zu bauen, der sowohl finanziell solide aufgestellt ist als auch nachhaltig denkt und handelt. Neben einem möglichst geringen CO2-Fußabdruck durch den Einsatz von heimischem Holz und energieeffizienten Bauweisen profitieren Bauherren von der Bien-Zenker Best- und Festpreisgarantie, die Sicherheit und Planbarkeit über alle Bauphasen hinweg gewährleistet.Starke Bewertung durch CreditreformCreditreform attestiert Bien-Zenker eine exzellente Bonitätsstruktur, ein hervorragendes Bilanzrating sowie ein vorbildliches Zahlungsverhalten. Ergänzend bestätigt das EcoZert einen effizienteren Ressourceneinsatz, überdurchschnittliches soziales Engagement und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Damit zeigt Bien-Zenker, dass ökonomische Stabilität und Nachhaltigkeit sich nicht ausschließen, sondern einander verstärken. "Unsere Bauherren können sich darauf verlassen, dass sie mit uns nicht nur ein zukunftssicheres und nachhaltiges Zuhause schaffen, sondern dies auch mit einem Partner tun, der langfristig finanzielle Sicherheit garantiert.", erklärt Jürgen Hauser, Geschäftsführer Vertrieb bei Bien-Zenker.Best- und Festpreisgarantie bei Bien-ZenkerDank der finanziellen Stabilität profitieren Bauherren bei Bien-Zenker von einer Best- und Festpreisgarantie. Zur Vertragsunterschrift sichern sie sich 18 Monate lang einen fixierten Preis. Sinkt der Baupreisindex, zahlen Bauherren sogar weniger als vereinbart.Über Bien-ZenkerDie Bien-Zenker GmbH ist einer der führenden Fertighaushersteller Europas und blickt auf eine beeindruckende Unternehmensgeschichte von über 115 Jahren zurück. Mit mehr als 80.000 gebauten Häusern und 800 beschäftigten Mitarbeitern verfügt das mittelständische Unternehmen über umfassende Expertise im Holzfertigbau.Bien-Zenker bietet deutschlandweit energieeffiziente und individuell gestaltbare Häuser in verschiedenen Baustilen, die im eigenen Werk in Schlüchtern gefertigt werden und höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Das Unternehmen ist zudem als innovativer Branchenführer bekannt, etwa durch ein Bauherrenportal, das Bauherren den Baufortschritt und direkten Kontakt zum Team ermöglicht. Zusätzlich engagiert es sich durch die Teilnahme am Global Compact der Vereinten Nationen seit Ende 2021 besonders für soziale Verantwortung und Umweltbewusstsein.Pressekontakt:Bien-Zenker GmbHJasmin TheesAm Distelrasen 236381 SchlüchternTelefon: +49 9741 808-250657E-Mail: presse@bien-zenker.deOriginal-Content von: Bien-Zenker GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15185/6110349