Leipzig (ots) -Der MDR veröffentlich heute sein digitales Mediendossier zum neuen Tatort aus Dresden "Siebenschläfer" - auch diesmal ermitteln in der sächsischen Landeshauptstadt Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Peter Michael Schnabel (Martin Brambach). Der Film wird am 12. Oktober, 20.15 Uhr, im Ersten ausgestrahlt und steht ab sofort für Rezensionszwecke im ARD-Vorführraum (https://presse.daserste.de/index~login.html) zur Verfügung.Das Mediendossier finden Sie hier (https://reportage.mdr.de/mediendossier-tatort-desden-siebenschlaefer).Zum Inhalt:Die 16-jährige Lilly-Marie (Dilara Aylin Ziem) und ihr Freund Pascal (Florian Geißelmann) hauen nachts aus dem Jugendheim "Siebenschläfer" ab. Am nächsten Morgen wird Lillys Leiche tot in einem See in der Nähe aufgefunden. Der 17-jährige Pascal ist flüchtig. Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) nehmen die Ermittlungen auf und veranlassen die Fahndung nach Pascal.Das "Siebenschläfer" präsentiert sich auf den ersten Blick als Vorzeige-Heim. Unter der Leitung von Saskia Rühe (Silvina Buchbauer) leben hier Kinder und Jugendliche, die es in ihrem Leben bisher nicht leicht hatten. Der Erzieherin Jasmin Hoffmann (Aysha Joy Samuel) geht Lillys Tod sehr nah. Von Pascal berichtet sie, dass er als schwierig und aggressiv gilt. Deswegen wird er, wie auch andere Kinder des Heims, vom Psychiater Lukas Brückner (Hanno Koffler) therapiert. Die Fahndung nach Pascal läuft auf Hochtouren, als ein weiteres Verbrechen passiert: Der zuständige Abteilungsleiter im Jugendamt, Torsten Hess (Peter Moltzen), wird ermordet aufgefunden.Der Tatort "Siebenschläfer" aus Dresden ist eine Produktion der MadeFor im Auftrag des MDR für die ARD.