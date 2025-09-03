Die in Hongkong gelistete Yunfeng Financial Group, die Jack Ma nahesteht, schlägt bei Ether zu. Gekauft wurde für eine zweistellige Millionen-Dollar-Summe. Laut freiwilliger Börsenmitteilung sollen die Coins als strategische Reserve dienen und Tokenisierungs- sowie Web3-Vorhaben des Finanzkonzerns stützen.Erworben wurden 10.000 Ether (ETH) im Gegenwert von 44 Millionen Dollar. Finanziert wurde der Kauf aus Barmitteln. Bilanziert wird ETH als Investment. Das Management betont, die Aufnahme von ETH ...Den vollständigen Artikel lesen ...
