BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission möchte das von US-Präsident Donald Trump beanspruchte Grönland stärker unterstützen. Um die Partnerschaft zwischen der EU und Grönland in den Bereichen kritische Rohstoffe, Energie und digitale Integration zu verankern, sollen nach Willen der Brüsseler Behörde mehr als 500 Millionen Euro aus dem nächsten mehrjährigen Etat an das autonome Gebiet im Nordatlantik fließen, sagte EU-Kommissar Michael McGrath. Das sind mehr als doppelt so viel wie bislang.

EU-Kommissar: Grönland wichtiger Vorposten Europas



Insgesamt seien Grönland sowie etwa die Überseegebiete Frankreichs und der Niederlande wichtige Vorposten Europas, so der EU-Kommissar für Justiz und Rechtsstaatlichkeit weiter. Grönland verankere die EU in der Arktis. "Aufgrund seiner Geschichte, seiner Ressourcen und seiner geostrategischen Bedeutung nimmt es einen besonderen Platz ein."

Der Vorstoß dürfte auch eine Reaktion auf den geopolitischen Konflikt um Einfluss auf der arktischen Insel sein. Trump sprach in den vergangenen Monaten immer wieder davon, die Kontrolle über das weitgehend autonome, aber zum Königreich Dänemark zählende Grönland übernehmen zu wollen./rdz/DP/jha