Basel, 3. September 2025: Straumann Holding AG hat heute erfolgreich eine Anleihe über CHF 250 Millionen platziert, die voraussichtlich am 3. Oktober lanciert und am 3. Oktober 2028 fällig wird. Der Ausgabepreis wurde auf 100.141% festgesetzt, und die Valuta ist der 3. Oktober 2025. Die Anleihe dient der Refinanzierung der bestehenden Straumann-Anleihe, die Anfang Oktober fällig wird. Die Nettoerlöse aus der Transaktion werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Emission wurde von der UBS AG und der Zürcher Kantonalbank begleitet.
Wesentliche Eckdaten:
Über die Straumann Group
Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Selbstvertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, kieferorthopädische Zahnschienen, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnkorrektur, Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten.
Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, beschäftigt derzeit rund 12'000 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich.
