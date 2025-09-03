© Foto: Joe Cavaretta/TNS via ZUMA Press Wire/dpaDer US-Billigflieger kämpft nach Schock-Meldung um das Überleben. Jetzt rennt ihm die Zeit davon, ansonsten könnte die Airline innerhalb eines Jahres verschwinden.Spirit Airlines steckt schon wieder tief in der Krise: Die Billigairline meldet nun zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres Insolvenz an. Die Airline hat beim New Yorker Konkursgericht ein neues Chapter-11-Verfahren eingeleitet, wie das Luftfahrtportal "aerotelegraph" berichtet. In einer bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Quartalsmitteilung erklärte die Billigairline Rentabilitätsprobleme und eine schwache Nachfrage hätten erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens aufkommen lassen, innerhalb von zwölf Monaten …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE