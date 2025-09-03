XRP-Analyse: Experten sehen trotz Kursrückgang strategische Einstiegschancen

XRP befindet sich derzeit in einer schwierigen Marktphase und hat die wichtige Unterstützungsmarke von 3,00 US-Dollar verloren. Während viele Analysten weitere Rücksetzer befürchten, sehen einige Experten gerade in der aktuellen Schwäche eine potenzielle Kaufchance. Besonders die fundamentalen Aussichten und saisonale Muster sprechen für eine mögliche Erholung in den kommenden Monaten.

Experte Austin Hilton identifiziert strategische Kaufzonen

Trotz des negativen Marktumfelds im traditionell schwachen September zeigt sich Analyst Austin Hilton optimistisch für XRP. Er betont, dass der aktuelle Kursrückgang nicht auf fundamentale Schwächen der Kryptowährung zurückzuführen sei, sondern vielmehr auf saisonale Marktbedingungen. September gilt generell als schwieriger Monat für Risikoanlagen, fungiert aber häufig als Vorbereitung für ein starkes viertes Quartal.

Hilton identifiziert konkrete Unterstützungszonen bei 2,50 und 2,00 US-Dollar, die einen größeren Abverkauf stoppen könnten. Falls XRP auf diese Niveaus fällt, sieht er dies als Kaufgelegenheit und nicht als Grund zur Panik. Nach oben betrachtet er den Widerstand bei 3,30 US-Dollar als entscheidend für eine mögliche Trendwende. Ein Durchbruch über dieses Level erwartet er für Oktober oder spätestens November, was den Beginn einer neuen Aufwärtsbewegung signalisieren könnte.

Standard Chartered prognostiziert deutliche Kursgewinne bis 2028

Die Investmentbank Standard Chartered zeigt sich ebenfalls optimistisch für die längerfristige Entwicklung von XRP. Krypto-Analyst Geoffrey Kendrick hat ambitionierte Kursziele veröffentlicht: Bis Ende 2025 sieht er XRP bei 5,50 US-Dollar, für Ende 2026 bei 8,00 US-Dollar. 2027 sollen sogar 10,40 US-Dollar erreicht werden, bevor 2028 ein lokales Hoch bei 12,50 US-Dollar angestrebt wird.

Diese Prognosen basieren auf mehreren fundamentalen Katalysatoren. Die Bank erwartet massive Zuflüsse durch einen möglichen XRP-ETF in den USA, der im ersten Jahr zwischen 4 und 8 Milliarden US-Dollar mobilisieren könnte. Zusätzlich sieht Kendrick positive Impulse durch das Ende des Rechtsstreits mit der SEC, die zunehmende Konkurrenzfähigkeit zu SWIFT im Zahlungsverkehr und die wachsende Adoption durch Banken. Diese Faktoren könnten XRP zu einer Vervierfachung vom aktuellen Niveau verhelfen.

Bitcoin Hyper: Revolutionary Layer-2-Lösung im Presale

Bitcoin Hyper entwickelt sich als innovative Layer-2-Lösung, die Bitcoins bewährte Sicherheit mit modernen Smart-Contract-Funktionalitäten kombiniert. Durch die Integration der Solana Virtual Machine und Rollup-Technologie wird eine massive Skalierbarkeitsverbesserung bei gleichzeitig reduzierten Transaktionskosten erreicht. Zero-Knowledge-Proofs ermöglichen effiziente Validierung ohne Überlastung der Hauptblockchain.

Die Canonical Bridge stellt eine transparente Verbindung zwischen Bitcoin und Bitcoin Hyper her, wobei jeder HYPER-BTC vollständig besichert ist. Der HYPER-Token fungiert als zentrales Element des Ökosystems für Transaktionsgebühren, Governance und bietet beim Staking derzeit 85 Prozent APY. Das Projekt hat bereits über 13 Millionen US-Dollar im Presale eingesammelt und zeigt täglich wachsendes Investoreninteresse. Entwickler profitieren von der Kompatibilität mit dem etablierten Solana-Ökosystem.

