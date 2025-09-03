Anzeige
Mittwoch, 03.09.2025
Geheime Uran-Aktie: Ist das der historische "New Deal"-Moment für amerikanischen Uransektor?
Dow Jones News
03.09.2025 18:39 Uhr
MÄRKTE EUROPA/Etwas fester dank fallender Renditen

DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas fester dank fallender Renditen

DOW JONES--Nach dem Abverkauf vom Vortag hat sich der europäische Aktienmarkt am Mittwoch etwas erholt. Der DAX gewann 0,5 Prozent auf 23.595 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 rückte um 0,6 Prozent vor. Für eine gewisse Entspannung sorgten fallende Renditen an den Anleihemärkten. So gab die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen um 5 Basispunkte auf 2,74 Prozent nach. Händler sprachen von einem Stabilisierungsansatz auf wackligen Beinen. Für eine durchgreifende Erholung sei ein Ende des Renditeanstiegs am langen Ende der Zinskurve nötig, zumindest eine Pause. Keine Rolle an den Märkten spielten die europäischen Erzeugerpreise. Diese sind im Juli zwar stärker als erwartet gestiegen, bewegen sich absolut betrachtet aber weiter auf einem unbedenklichen Niveau.

Der Euro erholte sich auf rund 1,1680 Dollar. Weiter ungebrochen zeigte sich die Nachfrage nach Gold: Das Edelmetall zog um 1 Prozent auf 3.565 Dollar an. Um mehr als 2 Prozent gab der Ölpreis nach. Hintergrund war ein Reuters-Bericht. Darin hieß es mit Verweis auf Kreise, die Opec+ könnte auf ihrem Treffen am Sonntag über eine mögliche Anhebung der Produktion beraten, um Marktanteile zurückzugewinnen.

Infineon soll sich zurückhaltend zu 2026 geäußert haben

Auf Branchenebene erholte sich der Stoxx-Index der Pharmatitel um 1,6 Prozent. Für Technologieaktien ging es 0,9 Prozent nach oben. Infineon schlossen gegen den Sektortrend 4,8 Prozent niedriger. Im Handel hieß es, der Chiphersteller habe sich im Rahmen einer Investorenkonferenz zurückhaltender zum Ausblick 2026 geäußert. Der Index der zinsempfindlichen Immobilienaktien erholte sich nach dem starken Rücksetzer am Vortag um 1 Prozent.

Bei den Einzeltiteln profitierten Adidas mit einem Plus von 4,8 Prozent von einer Hochstufung auf "Buy" von "Hold" durch Jefferies. Sie führten damit den DAX an. Für die Puma-Aktie ging es dagegen nach einer Abstufung durch JP Morgan um 4,1 Prozent nach unten. Mit einem Plus von 4,1 Prozent lagen auch Zalando gut im Markt.

Lufthansa verloren 0,5 Prozent. Auf den Kurs drückte, dass das Unternehmen eine potenziell gewinnverwässernde Wandelanleihe über 600 Millionen Euro begeben will. Daneben droht wieder einmal ein Streik der Piloten.

Weiter gefragt waren Deutz, für das Papier ging es 3,9 Prozent nach oben. Der Motorenhersteller hat am Vortag den Hersteller von Drohnen-Antrieben, Sobek, gekauft. Deutz will damit das Rüstungsgeschäft ausbauen. Bei den Anlegern kommt dies sehr gut an.

Entscheidungen zu DAX-Familie am Abend

Am Abend wird über die Zusammensetzungen der Indizes der DAX-Familie entschieden. Eine Frage ist, ob Porsche AG den Klassenerhalt geschafft haben. Die Chancen sind mit der Rally in den letzten August-Handelstagen zumindest gestiegen. Sollte er gelungen sein, würde Scout24 leer ausgehen. Dann würden nur Gea Sartorius im DAX verdrängen.

Auch in der zweiten und dritten Reihe zeichnen sich Veränderungen ab. Aufgrund der zurückliegenden Schwäche von Evotec könnten Fielmann deren Platz im MDAX einnehmen. Im TecDAX könnten PVA Tepla Formycon verdrängen, und im SDAX steht die Rückkehr von 1&1 bevor. PVA Tepla (+15,6%) profitierten am Berichtstag von positiven Analystenstudien mit höheren Kurszielen nach dem Kapitalmarkttag am Dienstag. 

=== 
Index          Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* 
Euro-Stoxx-50      5.325,01       +0,6%        +8,1% 
Stoxx-50        4.548,44       +0,9%        +4,7% 
Stoxx-600         546,78       +0,7%        +7,0% 
XETRA-DAX       23.594,80       +0,5%       +18,0% 
FTSE-100 London     9.116,69       k.A.       +10,4% 
CAC-40 Paris      7.719,71       +0,9%        +3,7% 
AEX Amsterdam       888,27       +0,5%        +0,6% 
ATHEX-20 Athen     5.113,67       +1,6%       +41,0% 
BEL-20 Bruessel     4.738,00       +0,3%       +10,8% 
BUX Budapest     103.127,60       +0,3%       +29,6% 
OMXH-25 Helsinki    4.910,57       +0,7%       +13,0% 
ISE NAT. 30 Istanbul  10.737,68       k.A.       +10,7% 
OMXC-20 Kopenhagen   1.576,27       +0,7%       -25,6% 
PSI 20 Lissabon     7.648,38       -0,4%       +20,4% 
IBEX-35 Madrid     14.789,40       +0,6%       +26,8% 
FTSE-MIB Mailand    41.784,66       +0,1%       +22,1% 
OBX Oslo        1.546,13       -0,8%       +17,2% 
PX Prag        2.259,88       +0,0%       +28,3% 
OMXS-30 Stockholm    2.597,20       +0,8%        +3,8% 
WIG-20 Warschau     2.786,15       +0,4%       +26,6% 
ATX Wien        4.596,57       +0,1%       +25,4% 
SMI Zuerich      12.200,00       +0,9%        +4,2% 
*bezogen auf Vortagesschluss 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Mo, 17:15  % YTD 
EUR/USD           1,1675    +0,3%   1,1642   1,1704 +12,4% 
EUR/JPY           172,75    +0,0%   172,72   172,39  +6,0% 
EUR/CHF           0,9378    +0,1%   0,9366   0,9373  -0,2% 
EUR/GBP           0,8682    -0,1%   0,8693   0,8643  +5,1% 
USD/JPY           147,96    -0,3%   148,36   147,29  -5,7% 
GBP/USD           1,3448    +0,4%   1,3393   1,3541  +7,0% 
USD/CNY           7,1093    +0,0%   7,1091   7,1101  -1,4% 
USD/CNH           7,1400    +0,0%   7,1380   7,1355  -2,7% 
AUS/USD           0,6549    +0,5%   0,6518   0,6553  +5,3% 
Bitcoin/USD       112.278,45    +1,0% 111.194,15 109.051,85 +17,6% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          64,00    65,59    -2,4%    -1,59  -8,3% 
Brent/ICE          67,66    69,14    -2,1%    -1,48  -7,7% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.564,10   3.530,15    +1,0%    33,95 +34,8% 
Silber            41,28    40,93    +0,9%    0,36 +41,7% 
Platin          1.231,70   1.208,53    +1,9%    23,17 +38,0% 
Kupfer            4,54     4,57    -0,6%    -0,03 +10,6% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2025 12:03 ET (16:03 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
