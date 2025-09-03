© Foto: Richard Drew/AP/dpaAnalysten haben ihre Gewinnprognosen für die Unternehmen im S&P 500 trotz Sorgen um Inflation und Zölle nicht gesenkt, sondern leicht angehoben. Nach Angaben von FactSet stieg die sogenannte Bottom-up-EPS-Schätzung für das dritte Quartal von 67,32 auf 67,66 US-Dollar. Das ist ein Zuwachs von 0,5 Prozent. Ein gutes Zeichen für Anleger, die weiterhin auf US-Aktien setzen wollen. Der S&P 500 hat sich in den vergangenen drei Monaten um knapp zehn Prozent gesteigert: Normalerweise gehen die Prognosen in den ersten beiden Monaten eines Quartals zurück. In den vergangenen fünf Jahren betrug der durchschnittliche Rückgang 1,0 Prozent, über die vergangenen zehn Jahre 2,5 Prozent. Dass Analysten …Den vollständigen Artikel lesen ...
