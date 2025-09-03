Mit dem September beginnt der historisch schwächste Börsenmonat - und prompt hat der DAX deutlich nachgegeben und die zuletzt viel beachtete 24.000-Punkte-Marke unterschritten. Neue Unsicherheiten rund um Donald Trumps Zollpolitik belasten die globalen Märkte, während in Europa die Angst vor steigenden Zinsen angesichts der hohen Staatsverschuldung zunimmt. Doch wie nachhaltig ist dieser Rücksetzer wirklich?Trotz Konjunktursorgen bleiben viele Unternehmen auf Kurs: In Europa wird für 2026 ein durchschnittlicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
