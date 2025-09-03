Innovative WhatsApp-Lösung reduziert Warteschlangen am Flughafen und optimiert die Reise für Passagiere

Die globale Kommunikationsplattform Infobip hat sich mit Virgin Atlantic zusammengetan, um die Online-Check-in-Raten für Passagiere, die von London Heathrow abfliegen, durch eine innovative WhatsApp-Messaging-Lösung deutlich zu steigern. Dieser schnellere und bequemere Check-in-Prozess, der auf der Kundenbindungsplattform Moments von Infobip basiert, verbessert das Passagiererlebnis und steigert gleichzeitig die betriebliche Effizienz.

Um die Passagiere zu ermutigen, bereits vor ihrer Ankunft am Flughafen einzuchecken, erhalten sie eine WhatsApp-Nachricht mit einem direkten Link zur App oder Website der Fluggesellschaft. Für diejenigen, die nicht über WhatsApp erreichbar sind, wechselt das System automatisch zu SMS, um eine maximale Reichweite zu gewährleisten. Dieser automatisierte Ansatz ermutigt die Passagiere, bereits vor ihrer Ankunft am Flughafen einzuchecken, was dazu beiträgt, Staus und Wartezeiten an den Flughafenschaltern zu reduzieren. Nach dem Einchecken erhalten die Passagiere über WhatsApp zusätzliche hilfreiche Informationen wie die Terminalnummer und die Zone.

Das Hauptziel der Initiative ist es, die Zahl der Reisenden zu erhöhen, die vor ihrer Ankunft am Flughafen online einchecken. Die Lösung hat beeindruckende Ergebnisse erzielt. Seit der Einführung der von Infobip betriebenen Messaging-Lösung verzeichnet Virgin Atlantic einen Anstieg der Online-Check-in-Raten um 11 %. Zu den wichtigsten Funktionen gehören gezielte Nachrichten, automatische Erinnerungen und robuste Mechanismen zur Nachrichtenübermittlung.

Simon Langthorne, Head of CRM bei Virgin Atlantic, kommentierte: "Wir sind begeistert von den Ergebnissen unserer Partnerschaft mit Infobip. Die Bereitstellung praktischer Echtzeit-Benachrichtigungen über WhatsApp für unsere Gäste verbessert nicht nur das Kundenerlebnis, sondern optimiert auch unsere Flughafenabläufe. Diese Initiative ist Teil unseres umfassenden Engagements, intelligente, gastorientierte Technologien einzusetzen, um jede Phase des Reiseerlebnisses zu verbessern."

Ante Pamukovic, President of International Business bei Infobip, fügte hinzu: "Diese Zusammenarbeit zeigt, wie digitale Messaging-Lösungen zu greifbaren Geschäftsergebnissen führen und die Kundenzufriedenheit verbessern können. Wir sind stolz darauf, Virgin Atlantic zu unterstützen, und freuen uns darauf, gemeinsam weitere Innovationen für die Passagierreise zu entwickeln."

Virgin Atlantic beabsichtigt, diese erfolgreiche Lösung noch in diesem Jahr auf andere große britische Flughäfen, darunter Edinburgh und Manchester, auszuweiten, um noch mehr Passagieren ein reibungsloses Check-in-Erlebnis zu bieten.

Während WhatsApp in Großbritannien sehr beliebt ist, unterstützt die Plattform von Infobip Multichannel-Funktionen. Die Kommunikation kann leicht an andere Länder oder Regionen angepasst werden, in denen Plattformen wie RCS oder SMS bevorzugt werden, sodass Fluggesellschaften Passagiere über ihre bevorzugte Messaging-App erreichen können, egal wo sie sich befinden.

Über Virgin Atlantic

Virgin Atlantic ist eine führende britische Fluggesellschaft, die sich dafür einsetzt, innovative Dienstleistungen und unvergleichliche Reiseerlebnisse von ihrem Drehkreuz London Heathrow zu Zielen auf der ganzen Welt anzubieten.

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud Communications Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, den Kunden während des gesamten Kaufprozess zu begleiten. Auf einer einzigen Plattform werden Omnichannel-Interaktionen, Nutzerauthentifizierung und Kontaktzentrum geboten. Diese Lösungen helfen Unternehmen und Partnern, die Komplexität der Verbraucherkommunikation zu meistern, Geschäftswachstum zu erzielen und die Kundenloyalität zu steigern.

