Griechenland ist Europas Comeback-Story. Aktien verzeichnen die größten Gewinne weltweit, die Bonds sind niedriger verzinst als die Italiens. Die harten Maßnahmen der Vergangenheit machen sich bezahlt.Mit einem Kursgewinn von rund 37 Prozent seit Jahresbeginn führt der Athex in Athen die Rangliste der wichtigsten Weltbörsen an. Über fünf Jahre hinweg lieferten nur der argentinische Merval und der türkische BIST 100 noch mehr Rendite. Hinter der Rallye steht kein heißer Traum, sondern ein harter Strukturwandel - sichtbar in Kassen, Kontrollen und Kapitalmärkten. Getragen wird die Rallye von mehr Einnahmen, überraschenden Überschüssen, harten Steuerkontrollen und reformierten Banken.
