Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 3 septembre/September 2025) - The common shares of Stem Holdings Inc. will be delisted from the CSE at market close today, September 3, 2025.

Stem Holdings Inc. is currently suspended. See Bulletin 2024-0302.

_________________________________

Les actions ordinaires de Stem Holdings Inc. seront radiées de la CSE à la fermeture du marché aujourd'hui, le 3 septembre 2025.

Stem Holdings Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2024-0302.

Date: Market Close/Clôture du marchés le 3 SEPT 2025 Symbol(s)/Symbole(s): STEM

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)