Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 3 septembre/September 2025) - The common shares of Stem Holdings Inc. will be delisted from the CSE at market close today, September 3, 2025.
Stem Holdings Inc. is currently suspended. See Bulletin 2024-0302.
_________________________________
Les actions ordinaires de Stem Holdings Inc. seront radiées de la CSE à la fermeture du marché aujourd'hui, le 3 septembre 2025.
Stem Holdings Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2024-0302.
|Date:
|Market Close/Clôture du marchés le 3 SEPT 2025
|Symbol(s)/Symbole(s):
|STEM
If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)