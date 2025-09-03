CANCÚN, Mexiko, Sept. 03, 2025und des Royalton Hideaway Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort - Adults Onlyübernehmen wird.

Der Übergang folgt auf ein umfassendes, mehrere Millionen Dollar teures Renovierungsprogramm, bei dem Suiten, Restaurants, gesellschaftliche Veranstaltungsorte und öffentliche Bereiche neu gestaltet wurden, um den Gästen ein frisches und modernes Erlebnis zu bieten. Unter der Leitung von Royalton Hotels & Resorts werden beide Resorts ein neues Kapitel aufschlagen, das sich durch modernes Design, dynamische Gastronomie und eine neu definierte Vision von All-inclusive-Gastfreundschaft auszeichnet.

"Das Royalton Riviera Cancun ist seit langem ein beliebtes Reiseziel für Gäste aus aller Welt", erklärte Jordi Pelfort, Präsident von Royalton Hotels & Resorts. Mit Royalton Hotels & Resorts an der Spitze und unterstützt durch umfangreiche Renovierungsinvestitionen freuen wir uns, eine neue Vision zu verwirklichen, die alles, was unsere Gäste und Partner an diesem Resort schätzen, noch weiter verbessert und damit die Region prägt.

Beide All-inclusive-Resorts liegen an der Küste der Riviera Cancún und befinden sich derzeit in der letzten Phase ihrer Renovierung. Buchungen für Aufenthalte ab dem 7. Dezember 2025 werden von den neu gestalteten Räumlichkeiten profitieren. Die Gäste werden in Kürze renovierte Suiten, neu gestaltete Gemeinschaftsbereiche und ein erweitertes kulinarisches Angebot in den charakteristischen Restaurants genießen können, ergänzt durch neu renovierte Pools und öffentliche Bereiche.

Zu den Highlights zählen die Diamond Club-Suiten mit privaten Lounges, exklusiven Strandbereichen und persönlichem Butlerservice sowie die renovierten Suiten im Chairman Building, die für Reisende konzipiert sind, die ein Höchstmaß an Platz, Privatsphäre und Eleganz suchen. Im Rahmen dieses neuen Kapitels werden beide Resorts ihre Zugehörigkeit zur Autograph Collection fortsetzen, wodurch Gäste weiterhin die Vorteile von Marriott Bonvoy genießen können, während gleichzeitig eine neu definierte Royalton-Identität eingeführt wird

Das Royalton Hideaway Riviera Cancun wird weiterhin ausschließlich Erwachsenen vorbehalten sein, während das Royalton Riviera Cancun Familien aller Generationen mit neu gestalteten Räumlichkeiten willkommen heißen wird, die der Zusammenkunft dienen. Von kuratiertem Wellness bis hin zu gehobener Gastronomie und Unterhaltung - die Wiedereröffnung im Dezember markiert den Beginn einer neuen Ära für die renommiertesten Resorts der Riviera Cancún.

Weitere Informationen finden Sie unter www.royaltonresorts.com.

Über Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resortsist ein führendes All-inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24 Resorts an sieben der beliebtesten Reiseziele der Karibik, von denen jedes ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bietet. Zu den acht Marken gehört das preisgekrönte All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, wo Everyone is Family gilt und das für seinen gehobenen Komfort und seinen aufmerksamen Service durch charakteristische Merkmale wie All-In Connectivity und DreamBed bekannt ist. Royalton Hideawaybietet einen gehobenen Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz im Zeichen der Zweisamkeit steht und mit exklusiven Restaurants und modernen Unterkünften aufwartet. Royalton Vessence Resortspräsentiert The Art of Vacation - ein Wellness-orientiertes All-inclusive-Reiseangebot, das ganz auf Ausgeglichenheit und achtsame Verbundenheit ausgerichtet ist. Royalton CHIC Resortslädt Gäste zu Party Your Way ein, einem stilvollen und spontanen Urlaub nur für Erwachsene, während Mystique by Royaltonmit Miles from Ordinary Boutique-Resorts aufwartet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und entspannte Eleganz vereinen. In Jamaika bietet das Grand Lido Negrilein einzigartiges Au Naturel-Erlebnis für Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus direkt am Strand.

Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton, wo Gäste Vacation Like A Star in einer von Unterhaltung geprägten Umgebung mit legendären Erinnerungsstücken verbringen können, und Planet Hollywood Adult Scene by Royalton, wo Gäste den Paparazzi entkommen können, in glamourösen, nur Erwachsenen vorbehaltenen Oasen, die sich durch Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.

Weitere Informationen zu Royalton Hotels & Resorts finden Sie unter www.royalton.com.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/efe8fde1-ea97-4a77-a8a8-851709e5407b

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an media@royalton.com.