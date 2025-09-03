Abgesehen vom Dow Jones notieren die Leitindizes in den USA heute wieder klar im grünen Bereich, besonders der Nasdaq 100. Das gilt aber nicht für die Aktie der Einzelhandelskette Dollar Tree, die im S&P 500 die rote Laterne trägt. Das liegt daran, dass das jüngste Zahlenwerk enttäuschte.Der US-Konsum steht für rund 70 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung der Vereinigten Staaten. Doch mit den Einfuhrzöllen von Präsident Donald Trump verteuern sich natürlich auch Waren des täglichen Bedarfs. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär