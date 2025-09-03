The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.09.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.09.2025
ISIN Name
XS1713462742 SYDBANK 18/UND. FLR
CA55903Q1046 MAG SILVER CORP.
XS2052216111 INTRUM 19/27 MTN REGS
XS2353474401 RENEWI 21/27
