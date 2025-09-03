© Foto: © Copyright 2024 Salesforce, incDer Salesforce-CEO Marc Benioff entlässt tausende Mitarbeiter und ersetzt sie durch KI. Ein neu entwickeltes KI-System soll Abhilfe schaffen.Der SAP-Rivale hat in diesem jahr 4.000 Stellen im Kundenservice abgebaut und sie durch KI ersetzt. CEO Marc Benioff begründete dies damit, dass mit dem neu entwickelten KI-System Agentforce ein Großteil der Kundeninteraktionen automatisiert werden kann und somit weniger Mitarbeiter dafür benötigt werden. Salesforce teilte zudem in einer Erklärung mit, dass aufgrund der Vorteile und Effizienz, die das neue KI-System mit sich bringt, die Zahl der bearbeiteten Supportfälle zurückgegangen sei und die Stellen für Supporttechniker nicht mehr aktiv …Den vollständigen Artikel lesen ...
