Der "2025 Code of Conduct Report" zeigt, dass es weiterhin Lücken bei den Leitlinien für KI und der Kommunikation mit Mitarbeitern gibt

LRN Corporation, ein führender Anbieter von Lösungen für Ethik und Compliance (E&C), hat seinen 2025 Code of Conduct Report veröffentlicht, der aufzeigt, wie Unternehmen ihre Verhaltenskodizes modernisieren, aber nicht optimieren. Die Ergebnisse zeigen, dass Unternehmen zwar bemerkenswerte Fortschritte bei der Aktualisierung ihrer Kodizes erzielen, um diese benutzerfreundlicher und zugänglicher zu machen, die meisten jedoch daran scheitern, diese Standards in ihre täglichen Entscheidungsprozesse zu integrieren, insbesondere angesichts der zunehmenden Bedeutung neuer Risiken wie künstlicher Intelligenz (KI).

"Mit der Weiterentwicklung der Risiken muss sich auch die Art und Weise ändern, wie Unternehmen ethische Entscheidungen treffen. Unternehmen können ihre Verhaltenskodizes nicht länger als statische Dokumente behandeln", sagte Jim Walton, LRN Advisory Services Director und Hauptautor des Berichts. "Sie müssen lebendige, atmende Teile der Mitarbeitererfahrung sein, zugänglich und relevant bleiben und auf allen Ebenen aktiv genutzt werden, insbesondere in einer Welt, die durch hybrides Arbeiten, digitale Transformation und komplexe Vorschriften neu gestaltet wird."

Von der Einbindung von KI über den Einsatz in hybriden Arbeitsumgebungen bis hin zu einer verbesserten mehrsprachigen Zugänglichkeit die Ergebnisse von LRN zeigen, dass immer mehr Unternehmen überdenken, was Effektivität innerhalb eines Unternehmenskodex wirklich bedeutet.

Wichtige Ergebnisse des Berichts für 2025

KI fehlt : Während sich der Anteil der Verhaltenskodizes, die Inhalte zu KI-bezogenen Risiken enthalten, von 5 2023 auf 15 im Jahr 2025 verdreifacht hat, gehen 85 der Kodizes immer noch nicht auf die ethischen Implikationen von KI ein, was eine große Lücke in der Beratung zu einem der derzeit kritischsten neuen Risiken hinterlässt.

: Während sich der Anteil der Verhaltenskodizes, die Inhalte zu KI-bezogenen Risiken enthalten, von 5 2023 auf 15 im Jahr 2025 verdreifacht hat, gehen 85 der Kodizes immer noch nicht auf die ethischen Implikationen von KI ein, was eine große Lücke in der Beratung zu einem der derzeit kritischsten neuen Risiken hinterlässt. Entkopplung des mittleren Managements : Obwohl 85 der Führungskräfte angeben, den Verhaltenskodex mit ihren Teams zu besprechen, gibt nur etwa die Hälfte der Mitarbeiter an der Front an, von ihren direkten Vorgesetzten darüber informiert worden zu sein, was auf eine anhaltende Störung der ethischen Kommunikation auf der Ebene des mittleren Managements hindeutet.

: Obwohl 85 der Führungskräfte angeben, den Verhaltenskodex mit ihren Teams zu besprechen, gibt nur etwa die Hälfte der Mitarbeiter an der Front an, von ihren direkten Vorgesetzten darüber informiert worden zu sein, was auf eine anhaltende Störung der ethischen Kommunikation auf der Ebene des mittleren Managements hindeutet. Gesteigertes Engagement der Mitarbeiter : Hybrides Arbeiten wirkt sich weiterhin positiv auf das Engagement aus. 76 der hybriden Mitarbeiter geben an, dass sie den Verhaltenskodex ihres Unternehmens als Ressource nutzen, was darauf hindeutet, dass ein flexibles Arbeitsumfeld den Zugang zu ethischen Leitlinien und deren Anwendung bei der täglichen Entscheidungsfindung fördert.

: Hybrides Arbeiten wirkt sich weiterhin positiv auf das Engagement aus. 76 der hybriden Mitarbeiter geben an, dass sie den Verhaltenskodex ihres Unternehmens als Ressource nutzen, was darauf hindeutet, dass ein flexibles Arbeitsumfeld den Zugang zu ethischen Leitlinien und deren Anwendung bei der täglichen Entscheidungsfindung fördert. Digitale Bereitstellung auf dem Vormarsch: Zwei Drittel der Mitarbeiter geben an, dass sie auf den Verhaltenskodex in ihrer Muttersprache zugreifen können, was ein wichtiger Maßstab für globale Compliance-Erwartungen ist. Mittlerweile bieten 32 der Unternehmen webbasierte Kodizes an, wodurch die Zugänglichkeit für hybride und remote arbeitende Mitarbeiter verbessert wird.

Der Bericht stellte außerdem fest, dass grundlegende Risikothemen in den Kodizes weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Bestechung und Korruption blieben mit einer Einbeziehung von über 96 stabil, während Interessenkonflikte auf 96 anstiegen. Auch Unternehmensvermögen und Wettbewerb legten zu, was zeigt, dass sich die Kodizes zwar weiterentwickeln und neue Themen wie KI einbeziehen, aber weiterhin den Fokus auf die seit langem bestehenden Themen legen, die das Rückgrat der Unternehmensintegrität bilden.

In einer Zeit globaler Umbrüche, rascher technologischer Veränderungen und sich wandelnder Erwartungen am Arbeitsplatz hat sich der Verhaltenskodex von Unternehmen über ein reines Compliance-Dokument hinaus entwickelt. Ein moderner Kodex spiegelt die Werte, die Kultur und die ethischen Grundsätze eines Unternehmens wider. Der 2025 LRN Code of Conduct Report bietet eine doppelte Perspektive darauf, wie Unternehmen ihre Verhaltenskodizes anpassen, indem sie deren Struktur, Klarheit, Vermittlungsmethoden und Risikoreaktionsfähigkeit verbessern und gleichzeitig die Erfahrungen der Menschen berücksichtigen, für die die Kodizes als Leitfaden gedacht sind.

Auf der Grundlage einer umfassenden Überprüfung von fast 200 globalen Kodizes und mehr als 2.000 Mitarbeitern in 15 Ländern untersucht der diesjährige Bericht die Schnittstelle zwischen der Art und Weise, wie Kodizes verfasst werden, wie sie verwendet werden und wie sie die täglichen Entscheidungen der globalen Belegschaft beeinflussen. Die Analyse wendet die von LRN entwickelte Methodik zur Bewertung von Verhaltenskodizes an, um acht Schlüsselbereiche der Wirksamkeit von Kodizes zu bewerten, darunter die Haltung der Unternehmensleitung, die Benutzerfreundlichkeit, die Risikodeckung und die Wissensvermittlung.

Um den vollständigen Verhaltenskodex-Bericht 2025 herunterzuladen, gehen Sie zu: https://lrn.com/resources/code-of-conduct-report-2025

Über die Berichte der LRN Corporation

Der 2025 Code of Conduct Report ist der neueste Teil der jahrzehntelangen Forschungsreihe von LRN, die Daten von Organisationen aus aller Welt erfasst und analysiert. Diese Forschung ergänzt andere laufende Studien von LRN, darunter den Ethics Compliance Program Effectiveness Report, den Benchmark of Ethical Culture Report und den Program Maturity Report. Zusammengenommen bieten die Branchenstudien von LRN einzigartige Einblicke in Best Practices, Benchmarks und innovative Strategien, die die Zukunft von Compliance-Programmen prägen.

Über LRN Corporation

LRN ist das weltweit größte engagierte Ethik- und Compliance-Unternehmen, das mehr als 30 Millionen Menschen jedes Jahr weltweit aufklärt und ihnen hilft, sich im komplexen rechtlichen und regulatorischen Umfeld zurechtzufinden und ethische Kulturen zu fördern. Als eines der wachstumsstärksten Unternehmen gemäß Inc 5000-Liste unterstreichen das Wachstum und die Wirkung von LRN unser Engagement für Exzellenz und Innovation bei der Förderung ethischer Geschäftspraktiken. Unsere Kombination praktischer Analysen mit Softwarelösungen, Ausbildung und strategischer Beratung unterstützt Unternehmen, ihre Werte in konkrete Praktiken und Führungsverhalten umzusetzen, die nachhaltige Wettbewerbsvorteile schaffen. LRN ist der vertrauenswürdige langfristige Partner für mehr als 2700 Organsationen, darunter einige der angesehensten und erfolgreichsten Unternehmen der Welt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250903341745/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Bob Spoerl

lrn@bearicebox.com