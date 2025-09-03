© Foto: Thomas Fuller - SOPA Images via ZUMA Press WireMorgan Stanley hat seine Einschätzung für Kraft Heinz nach oben korrigiert. Die Investmentbank stufte die Aktie von "untergewichtet" auf "gleichgewichtet" hoch und hob das Kursziel von 28 auf 29 US-Dollar an. Analystin Megan Clapp begründete die neue Einschätzung mit der geplanten Aufspaltung des Lebensmittelkonzerns in zwei eigenständige Gesellschaften. Ihre Prognose impliziert ein Aufwärtspotenzial von elf Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs: Die Reaktion des Marktes fiel jedoch negativ aus. Die Aktie von Kraft Heinz brach am Dienstag um sieben Prozent ein, nachdem das Unternehmen die Aufspaltung bekannt gegeben hatte. Damit summiert sich das Minus seit Jahresbeginn auf 15 Prozent. Einen …Den vollständigen Artikel lesen ...
