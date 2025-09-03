© Foto: Dall-ETrotz der traditionellen Vorsicht von Anlegern im historisch schwierigen Monat September könnten die Märkte in diesem Monat laut Tom Lee, Leiter der Research-Abteilung bei Fundstrat, positive Renditen verzeichnen.Obwohl September und Oktober traditionell zu den härtesten Monaten des Jahres gehören, deuten bestimmte wirtschaftliche Bedingungen auf einen Aufwärtstrend in diesem September hin; so meint zumindest Dauer-Optimist Tom Lee. Als Hauptgrund für diese Zuversicht nannte er die einzigartige Position der Federal Reserve, die in einem aktuellen Video auf YouTube erklärt. "Der Grund ist, dass die Fed das ganze Jahr über pausiert hat und dann im September die Zinsen senkt. Das ist in den …Den vollständigen Artikel lesen ...
