Stärkung der globalen Präsenz durch Expansion in den Asien-Pazifik-Raum

Festigung der Position als bevorzugter Partner für führende inländische Netzbetreiber

Fortschritte bei der Konsolidierung des internationalen Telekommunikations-Großhandelsmarktes

Beschleunigung des Wachstums von iBASIS

iBASIS, ein führender Anbieter von Kommunikationslösungen für Netzbetreiber und digitale Akteure rund um den Globus, hat einen Vertrag über den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten (Asset Sale and Purchase Agreement, APA) mit Telstra unterzeichnet, um die Großhandelskundenverträge von Telstra International in den Segmenten Sprach-, Mobilfunk- und Messaging-Dienste zu erwerben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250903830675/de/

From left to right: Roary Stasko, CEO, Telstra International; Patrick George, CEO, iBASIS

Die Transaktion, die noch der regulatorischen Genehmigung bedarf, ermöglicht eine erhebliche Ausweitung der Geschäftstätigkeit, der geografischen Reichweite und des Kundenportfolios von iBASIS im Asien-Pazifik-Raum. Sie stärkt die Präsenz des Unternehmens in Hongkong und Singapur und verschafft ihm Zugang zu den Märkten Australiens und Neuseelands. Darüber hinaus erhält iBASIS die Exklusivrechte an internationalen Sprachdienstleistungen für Digicel Pacific Teil des Portfolios von Telstra International, das Papua-Neuguinea, Fidschi, Samoa, Tonga, Vanuatu und Nauru abdeckt.

Die Transaktion untermauert die Stellung von iBASIS als bevorzugtem Partner führender inländischer Netzbetreiber für internationale Großhandelsdienste sowie als Konsolidierer des internationalen Großhandelsmarktes.

"Diese langfristige Partnerschaft mit iBASIS eröffnet uns eine strategische Chance, unsere globale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und zugleich Kontinuität und Qualität für unsere internationalen Sprachdienstkunden zu gewährleisten. Wir setzen volles Vertrauen in iBASIS, das unseren Groß- und Einzelhandelskunden nahtlose Kontinuität bieten wird, gestützt auf seine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Erbringung von Dienstleistungen und seine weltweite Expertise", erklärt Roary Stasko, CEO bei Telstra International.

"Wir sind außerordentlich stolz darauf, mit Telstra zusammenzuarbeiten. Dies ist ein wichtiger Meilenstein der aktuellen Konsolidierungsstrategie von iBASIS", kommentiert Patrick George, CEO bei iBASIS. "Diese Transaktion forciert unseren Wachstumskurs und untermauert unsere einzigartige Führungsposition als globaler Akteur im Großhandel. Sie bestätigt die Relevanz unseres Geschäftsmodells als unabhängiger Spezialist für globale Großhandelskommunikation, das auf leistungsfähigen Sprach- und Mobilfunkplattformen beruht, und vergrößert unsere Reichweite und Präsenz in der APAC-Region."

Die Transaktion umfasst die Übernahme hochwertiger Kundenverträge und eines internationalen Teams aus erfahrenen Fachleuten aus den Bereichen Handel und Betrieb. iBASIS wird sich dafür einsetzen, einen reibungslosen Übergang ohne Beeinträchtigung der Servicequalität für alle Kunden zu gewährleisten. Die vorhandenen Kundenbeziehungen bleiben während des gesamten Integrationsprozesses unverändert bestehen und werden weiterhin umfassend unterstützt.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der aufsichtsrechtlichen Genehmigung und wird voraussichtlich vor Ende des Jahres 2025 abgeschlossen. Dohan Advisory fungierte als Finanzberater für iBASIS in Verbindung mit der Transaktion.

Über iBASIS

iBASIS ist der führende Anbieter von Kommunikationslösungen, der Betreiber und digitale Akteure weltweit bei der Umsetzung ihrer Ziele in Bezug auf Performance und Transformation unterstützt. iBASIS ist der erste unabhängige Kommunikationsspezialist und Tier-One-IPX-Anbieter mit über 800 LTE-Zielen. iBASIS bedient heute mehr als tausend Kunden an 28 Standorten rund um den Globus. iBASIS optimiert die globale Konnektivität, Qualität und Sicherheit, damit Kunden hohe Renditen bei Sprachdiensten, SMS-A2P-Nachrichten, mobilen Daten, 5G-Roaming und IoT erzielen.

Über Telstra International

Telstra International ist ein vertrauenswürdiger Partner für digitale Infrastruktur und Konnektivität im Asien-Pazifik-Raum und der globale Zweig von Telstra, einem führenden Telekommunikations- und Technologieunternehmen mit stolzer australischer Tradition. Telstra International stellt sichere und robuste Konnektivitätslösungen bereit, um den wachsenden Anforderungen Tausender Technologie-, Unternehmens- und Großhandelskunden gerecht zu werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250903830675/de/

Contacts:

Medienkontakt

Jason McGee-Abe

26FIVE Global Lab

iBASIS@26FIVE.com

+44 7970 237682