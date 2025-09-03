Vor allem die Technologiebörse NASDAQ ging heute auf Erholungskurs, Dank der Schwergewichte Alphabet und Apple. Die weiter hohen Anleiherenditen schieben zu viel Euphorie allerdings einen Riegel vor, auch wenn die Zinsen zuletzt wieder zurückgingen.Der Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,8 Prozent auf 23.409,5 Punkte. Damit knüpfte er nach zwei schwachen Tagen wieder an die Gewinnserie aus der Vorwoche an. Der jüngst ebenfalls schwächelnde Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,1 Prozent auf 45.270,89 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär