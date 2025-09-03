DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 23.603 Punkte

DOW JONES--Sehr ruhig ist der nachbörsliche Handel am Mittwoch verlaufen. Die Kurse traten meist mehr oder weniger auf der Stelle.

RTL Group tendierten am Abend etwas fester, nachdem das Unternehmen den Rückkauf von bis zu 4 Millionen eigener Aktienrückkauf angekündigt hatte.

Nach der Platzierung der am Morgen angekündigten Wandelanleihe wurden Lufthansa 0,5 Prozent niedriger getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 23.603 23.595 +0,0% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

September 03, 2025 16:14 ET (20:14 GMT)

