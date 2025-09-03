Es ist wieder so weit: Zum dritten Mal in diesem Jahr kommt es zur großen Indexanpassung bei der DAX-Familie. Heute nach Handelsschluss in den USA wurde bekannt gegeben, wer aufsteigt und wer die Indizes verlassen muss. Dabei spielen Kriterien wie Liquidität und Marktkapitalisierung eine Rolle.In den deutschen Aktienindizes kommt es zu einem größeren Stühlerücken. Der Sportwagenbauer Porsche steigt wie erwartet aus dem Leitindex DAX ab. Ebenfalls gehen muss der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
