Das neue Tool, das die Multi-Asset-Risikomodellierungssuite von MSCI erweitert, analysiert das Risiko von Privatkrediten im Kontext des gesamten Portfolios

MSCI Inc. (NYSE: MSCI) hat ein Faktormodell für Privatkredite lanciert, um Investoren mehr Transparenz in dieser Anlageklasse zu geben und es ihnen zu ermöglichen, die langfristigen Risiken für ihre Portfolien zu beurteilen.

Investoren führen dem Privatkreditmarkt zunehmend mehr Mittel zu, sehen sich dabei jedoch einer wichtigen Herausforderung gegenüber: Ein Mangel an Daten und Einblicken in ihre Investitionen kann den Blick auf Risiken privater Investitionen im Kontext des gesamten Portfolios verstellen.

Das explosive Wachstum im Bereich der Privatkredite im Laufe des letzten Jahrzehnts, das durch das Streben der Investoren nach mehr Erträgen und strukturelle Veränderungen in den Kapitalmärkten gefördert wurde, hat neue Verwaltungstools erforderlich gemacht. Und institutionelle Investoren wie Pensionsfonds werden von Planteilnehmern, Vorständen und anderen Interessenvertretern aufgefordert, mehr Transparenz im Hinblick auf diese oft undurchsichtigen Anlagen sicherzustellen.

Das Faktormodell für Privatkredite soll diese Herausforderung meistern. Es ergänzt das systematische, faktorbasierte Rahmenwerk, das die Grundlage des modernen Portfoliomanagements bildet, um die Komponente des Privatkredits. Das Modell stützt sich auf die preisgekrönten Analyse- und anlagenübergreifenden Modellierungsfunktionen von MSCI und bietet institutionellen Investoren eine konsistente, integrierte Übersicht über das Risiko in öffentlichen und privaten Märkten. Diese Einblicke werden durch Daten aus dem Private Assets Universe von MSCI ermöglicht einem der umfangreichsten und hochwertigsten Cashflow- und Bewertungsdatenbestände der Privatmarktbranche.

"Im Privatkreditbereich werden fortschrittliche Analysewerkzeuge und Einblicke benötigt, da diese Kredite eine zunehmend wichtige Rolle in diversifizierten Anlageportfolios spielen", sagte Luke Flemmer, Head of Private Assets bei MSCI. "Das Modell von MSCI macht das Privatkreditrisiko transparenter und konsistenter einsehbar und unterstützt auf diese Weise eine intelligentere Entscheidungsfindung. Gleichzeitig können Investoren besser verstehen, wie diese Anlagen zu Portfoliorisiko und -resilienz insgesamt beitragen."

Das Modell steht über die Analyseplattform von MSCI zur Verfügung und ermöglicht Risikoteams Folgendes:

Zerlegen des Risikos verschiedener Privatkreditstrategien , einschließlich Firmenkreditgeschäft und durch Vermögenswerte besicherte Schuld, anhand von regions- und strategiespezifischer Faktoren, die marktbezogene, strukturelle und idiosynkratische Risikotreiber erfassen.

, einschließlich Firmenkreditgeschäft und durch Vermögenswerte besicherte Schuld, anhand von regions- und strategiespezifischer Faktoren, die marktbezogene, strukturelle und idiosynkratische Risikotreiber erfassen. Beurteilen, wie Privatkreditrisiken auf makroökonomische Schocks und sich verändernde Kreditbedingungen reagieren - und ihren Einfluss auf das Gesamtportfoliorisiko durch Szenario-Analyse und Stresstests verstehen.

und ihren Einfluss auf das Gesamtportfoliorisiko durch Szenario-Analyse und Stresstests verstehen. Modellieren von Privatkreditrisiken trotz eingeschränkter Datenverfügbarkeit anhand der proprietären Schätzungs- und Zuordnungstechniken von MSCI, um Zahlungsunfähigkeit, verzögerten Beurteilungen und Preisgestaltung bei spärlicher Datenlage zu begegnen.

anhand der proprietären Schätzungs- und Zuordnungstechniken von MSCI, um Zahlungsunfähigkeit, verzögerten Beurteilungen und Preisgestaltung bei spärlicher Datenlage zu begegnen. Integrieren von Privatkrediten in die Berichterstattung über das Gesamtportfoliorisiko, um Investitionsentscheidungen, Aufsicht durch den Vorstand, Risikobudgetierung und strategische Vermögensallokation zu unterstützen.

Das Faktormodell für Privatkredite stützt sich auf Daten aus mehr als 1.500 Privatkapitalfonds und nutzt die MSCI-Taxonomie Private Capital Solutions, um eine detaillierte Klassifizierung bereitzustellen, bei der Region, Strategie und Kapitalstruktur berücksichtigt werden. Diese einzigartige Datengrundlage gibt Investoren beispiellosen Einblick in Struktur- und Verhaltenseigenschaften von Privatkrediten. Indem sowohl systemische als auch idiosynkratische Risiken aufgedeckt werden, verbessert das Modell die Portfoliokonstruktion und verfeinert Stresstests, wodurch der Bereich des Privatkredits an die auf öffentliche Märkte angewendeten Standards angeglichen wird.

Das Modell ist Teil der expandierenden Suite zur Analyse von Privatkrediten von MSCI, die Investoren dabei helfen soll, das Risiko der Anlageklasse zu messen, zu managen und zu vergleichen. Das Faktormodell für Privatkredite ergänzt das MSCI Moody's Private Credit Risk Assessment-Tool, das sich auf Ausfall- und Verlustwahrscheinlichkeiten konzentriert und Investoren einen Überblick über die langfristige Volatilität von Privatkrediten und deren Korrelation mit anderen Anlageklassen gibt.

"MSCI verschiebt weiterhin die Grenzen der Risikomodellierung für verschiedene Anlageklassen", sagte Jorge Mina, Head of Analytics bei MSCI. "Unsere Plattform soll nicht nur Risikoteams dabei helfen, mit der steigenden Komplexität ihrer Portfolios Schritt zu halten, sondern gleichzeitig ihren Investitionsteams strategische Erkenntnisse liefern. Die Ergänzung um das Faktormodell für Privatkredite unterstreicht unser Engagement, uns entsprechend den Kundenanforderungen weiterzuentwickeln und in der heutigen Multi-Asset-Welt ein ganzheitliches Verständnis des Risikos zu ermöglichen."

Die Lancierung des Faktormodells für Privatkredite ist außerdem die neuste Verbesserung der Analysesuite für mehrere Anlageklassen von MSCI, die über MSCI Barra One verfügbar ist.

-Ende-

Über MSCI

MSCI Inc. (NYSE: MSCI) stärkt die globalen Märkte, indem es die Akteure des gesamten Finanzökosystems durch eine gemeinsame Sprache verbindet. Unsere wissenschaftlich fundierten Daten, Analysen und Indizes, die durch modernste Technologie unterstützt werden, setzen Maßstäbe für globale Investoren und helfen unseren Kunden, Risiken und Chancen zu verstehen, damit sie bessere Entscheidungen treffen und Innovationen vorantreiben können. Wir unterstützen Verwalter und Inhaber von Finanzanlagen, Sponsoren und Investoren auf dem Privatmarkt, Hedgefonds, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Unternehmen. Nähere Information unter www.msci.com.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen und bergen Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als verlässliche Informationen bewertet werden. Risiken, die sich auf die Ergebnisse oder die Performance auswirken könnten, sind im Jahresbericht von MSCI auf Form 10-K für das letzte, zum 31. Dezember beendete Geschäftsjahr beschrieben, der bei der SEC eingereicht wurde. MSCI ist nicht dazu verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar und sollten auch nicht als solche betrachtet werden. MSCI gewährt keine Rechte oder Lizenzen zur Nutzung ihrer Produkte oder Dienstleistungen ohne eine entsprechende Lizenz. MSCI ÜBERNIMMT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER ANDERES IN BEZUG AUF DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN UND SCHLIESST JEGLICHE HAFTUNG IM WEITESTEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN AUS.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250903606242/de/

Contacts:

Medienanfragen

PR@msci.com

Melanie Blanco +1 212 981 1049

Konstantinos Makrygiannis +44 77 6893 0056

Tina Tan +852 2844 9320

MSCI Globaler Kundenservice

Kundenservice EMEA +44 20 7618 2222

Kundenservice Amerika +1 888 588 4567

Kundenservice Asien-Pazifik +852 2844 9333