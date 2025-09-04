Die klinische Leistungsfähigkeit und die starke Nachfrage seitens der Ärzte sorgen für eine rasche Akzeptanz und weltweite Zulassung der Zugangstechnologie der nächsten Generation

Rapid Medical, ein führender Entwickler von aktiven endovaskulären Geräten, gibt bekannt, dass sein steuerbarer Führungsdraht DRIVEWIRE 24 seit seiner begrenzten Markteinführung Anfang dieses Jahres bereits in mehr als 1.000 neurovaskulären Eingriffen in Nordamerika zum Einsatz gekommen ist. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es die CE-Kennzeichnung gemäß der Europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) erhalten hat, wie auf der ESMINT-Jahrestagung 2025 vorgestellt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250903931444/de/

"Meiner Erfahrung nach bietet der Draht eine einzigartige Kombination aus Präzision und Halt, die mit herkömmlichen Technologien einfach nicht möglich war", erklärte Dr. Erez Nossek, Neurochirurg am NYU Langone in New York, NY. "Er hat sich zu einem zuverlässigen Werkzeug entwickelt, mit dem wir jede Anatomie effizienter und zeitsparender angehen können."

Als erster steuerbarer 0,024-Zoll-Führungsdraht hat sich DRIVEWIRE schnell zu einer unverzichtbaren Technologie bei ischämischem Schlaganfall, Aneurysmen und anderen komplexen neurovaskulären Erkrankungen entwickelt. Dank der mechanisch verstellbaren Spitze können Ärzte den Draht in Echtzeit formen und steuern. Dies ermöglicht einen schnelleren und zuverlässigeren Zugang zu distalen Gefäßen, minimiert den Austausch von Drähten und bietet eine robuste Katheterunterstützung. In einer multizentrischen nordamerikanischen Analyse von 176 Fällen erreichte das Gerät in 94 der Eingriffe erfolgreich die Zielstelle, ohne dass es zu gerätebedingten Komplikationen kam.

Europäische Ärzte bereiten sich derzeit auf die Einführung vor. Nach einer Schulung zu diesem Produkt äußerte sich Dr. Hozan Radhi, Interventionist am Universitätsklinikum Örebro in Örebro, Schweden, wie folgt: "Es ist klar, dass diese Technologie unsere Fälle exponentiell beschleunigen kann. Die Möglichkeit, die Spitze in Echtzeit zu steuern, eröffnet neue Optionen hinsichtlich Zugang, Präzision und Unterstützung. Ich bin gespannt darauf, es in meine tägliche Praxis zu integrieren, und glaube, dass es unsere Herangehensweise an alltägliche Fälle erheblich verändern wird."

Über Rapid Medical

Rapid Medical erweitert die Möglichkeiten der neurovaskulären Behandlung durch die Entwicklung fortschrittlicher interventioneller Geräte zur Behandlung von ischämischen und hämorrhagischen Schlaganfällen. Die Produkte von Rapid Medical werden mit Hilfe von patentrechtlich geschützten Fertigungstechniken hergestellt und sind aus der Ferne einstellbar und vollständig sichtbar. Dies ermöglicht es Ärzten, in Echtzeit auf die Anatomie zu reagieren und den Ansatz auf jeden Patienten zuzuschneiden, um bessere Behandlungsergebnisse zu erzielen. TIGERTRIEVER 13, 17 und 21, COMANECI, COLUMBUS/DRIVEWIRE 14 und DRIVEWIRE 24 sind CE-gekennzeichnet und von der FDA zugelassen. TIGERTRIEVER XL 25 sind ebenfalls CE-gekennzeichnet. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.rapid-medical.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250903931444/de/

Contacts:

Ronen Eckhouse

+972-72-2503331

ronen@rapid-medical.com