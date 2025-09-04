KI-gestützte Entscheidungsfindung hilft Genossenschaften, ein besseres lokales Sortiment anzubieten, Kosten zu senken und den Wert für ihre Mitglieder zu steigern

SymphonyAI, ein führender Anbieter von vertikalen KI-Lösungen für die Transformation von Unternehmen, gab heute bekannt, dass die Genossenschaften Central Co-op, Lincolnshire und Midcounties seine Connected-Retail-Plattform einsetzen, um ihre Abläufe zu modernisieren, ihr Sortiment zu lokalisieren und das Einkaufserlebnis ihrer Mitglieder in mehr als 700 Filialen mit über 1,3 Millionen Kunden zu verbessern.

Angesichts steigender Betriebskosten, sich verändernder Verbrauchernachfrage und der Notwendigkeit hyperlokaler Präzision nutzen die Genossenschaften generative und prädiktive KI, um schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Die Plattform von SymphonyAI liefert Echtzeit-Informationen zu Bestandsmanagement, Regalausführung und Lieferkettenabläufen und sorgt so für mehr Effizienz, weniger Verschwendung und ein relevanteres Einkaufserlebnis.

"Mit der Sortiments- und Raumplanung von SymphonyAI können wir unser Sortiment schnell an die sich ändernden Vorlieben unserer Mitglieder und Kunden anpassen und gleichzeitig arbeitsintensive Aufgaben automatisieren, sodass sich unsere Teams auf die Bereitstellung eines außergewöhnlichen Service konzentrieren können", so Jacob Isherwood, CIO, Genossenschaft Midcounties Co-op

"Unsere Priorität ist es, die Regale mit den richtigen Produkten zu füllen, Verschwendung zu reduzieren und die Gemeinkosten zu minimieren. Mit der Plattform von SymphonyAI können wir unsere betriebliche Effizienz steigern und den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden", so Steve Leach, COO, Genossenschaft Lincolnshire Co-op

"Als mitgliedergeführtes Unternehmen haben die Bedürfnisse und Vorlieben unserer Kunden oberste Priorität. Mit der vernetzten Einzelhandelsplattform von SymphonyAI haben wir unsere Abläufe nahtlos integriert und stellen so sicher, dass den Kunden ein optimales Sortiment und eine hohe Verfügbarkeit im Regal geboten wird", sagte Selina Butterfield-Mashoofi, Chief Finance and Technology Officer bei der Genossenschaft Central Co-operative

Wirkung durch KI-gesteuerten Einzelhandel

Mit der Connected-Retail-Plattform von SymphonyAI profitieren die Genossenschaften von folgenden Vorteilen:

Lokalisierte Sortimente, die auf die Bedürfnisse der Gemeinde zugeschnitten sind, Abfall reduzieren und die Kundenbindung fördern

die auf die Bedürfnisse der Gemeinde zugeschnitten sind, Abfall reduzieren und die Kundenbindung fördern Intelligentere Regalausführung mit geschäftsspezifischen Planogrammen und optimierter Raumaufteilung

mit geschäftsspezifischen Planogrammen und optimierter Raumaufteilung Betriebliche Effizienz durch prädiktive Analysen und automatisierte Arbeitsabläufe, die innerhalb von Wochen statt Monaten einen Mehrwert liefern

"Großbritannien ist für uns ein strategischer Wachstumsmarkt, und KI insbesondere generative KI spielt eine zentrale Rolle dabei, wie wir Einzelhändlern helfen, neue Werte zu erschließen", so Manish Choudhary, President, Symphony Retail CPG. "Unsere Plattform ermöglicht intelligente Entscheidungen in Echtzeit, die weit über die Automatisierung hinausgehen. Sie verwandelt Komplexität in Chancen mit messbaren Ergebnissen für Einzelhändler und Käufer."

Über Central Co-operative

Die Central Co-operative ist eine der größten unabhängigen Einzelhandelsgenossenschaften in Großbritannien mit einer über 175-jährigen Tradition. Sie verfügt über mehr als 440 Verkaufsstellen, beschäftigt rund 7.700 Mitarbeiter und hat mehr als 330.000 regelmäßige Handelsmitglieder.

Über Lincolnshire Co-op

Die Genossenschaft Lincolnshire Co-op befindet sich seit über 160 Jahren im Besitz ihrer 300.000 Mitglieder, der Einwohner von Lincolnshire und den umliegenden Grafschaften. Sie betreibt 221 Verkaufsstellen, darunter 100 Lebensmittelgeschäfte.

Über Midcounties Co-op

Die Midcounties Co-operative ist eine der größten unabhängigen Verbrauchergenossenschaften Großbritanniens. Sie betreibt eine Reihe von Unternehmen in den Bereichen Reisen, Lebensmitteleinzelhandel, Frühförderung, Versorgungsunternehmen, Postämter und flexible Sozialleistungen. Die Genossenschaft hat über 750.000 Mitglieder, beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von 1,5 Milliarden Pfund.

Die Midcounties Co-operative hat ihren Hauptsitz in Warwickshire und verfügt über Handelsniederlassungen in Oxfordshire, Gloucestershire, Wiltshire, Shropshire, West Midlands, Avon, Somerset, Dorset, Worcestershire und den umliegenden Grafschaften.

Über SymphonyAI

SymphonyAI entwickelt vertikale KI-Anwendungen, die Unternehmen dabei helfen, ihre komplexesten und wertvollsten Herausforderungen zu bewältigen wie die Bekämpfung von Finanzkriminalität, die Verbesserung der Ladenleistung und die Steigerung der Produktionseffizienz. Mehr als 2.000 Unternehmenskunden in 26 Ländern vertrauen auf SymphonyAI, darunter 200 der führenden Finanzinstitute, die 25 größten Konsumgüterhersteller und viele der weltweit größten Lebensmittelhändler und Industrieunternehmen. SymphonyAI liefert domänenspezifische Anwendungen und vorgefertigte Agenten, die vom ersten Tag an einsatzbereit sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.symphonyai.com.

