Kupfer ist derzeit eine volatile Schlagzeilen-Story aber zugleich ein struktureller Jahrhundert-Trend. Die jüngsten Preissprünge und der anschließende Einbruch an der COMEX waren allerdings politisch getrieben.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Axo Copper Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Axo Copper Corp. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autor: Marc Ollinger · Analyst und Manager Communication · Erstveröffentlichung: 04.09.2025, 05:39 Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die US-Regierung präzisierte Ende Juli, dass die auferlegten 50% Zölle "nur" halbfertige Kupferprodukte betreffen, Kathoden und andere Rohformen bleiben "vorerst" ausgenommen. In Minuten kollabierte der zuvor aufgebaute US-Aufschlag wobei die COMEX sogar zweistellig fiel. Das war lediglich eine kurzfristige Turbulenz, die aber nicht langfristige Fundamentaldaten veränderte. Und diese bleiben extrem bullish!

Langfristig bleibt die Kupfer-Nachfrage robust!

Die IEA erwartet sogar bis 2040 ein Mehrverbrauch an Kupfer von ~30% ("Stated Policies Scenario'), getragen von Netzausbau, Elektrifizierung und E-Mobilität. Zusätzlicher Rückenwind kommt vom massiven Netzausbau: BMI schätzt den Kupferbedarf für Strom-Erzeugung und -Übertragung bis 2030 auf rund 14,9 Millionen Tonnen. Parallel dazu warnt S&P Global vor anhaltenden Angebotslücken, sofern neue Kapazitäten nicht schneller realisiert werden.

Genau in dieses strukturelle Defizit setzt Axo Copper (WKN: A416BY) an: Das Unternehmen entwickelt mit seinem "La Huerta'-Projekt eine neue, hochgradige Kupferentdeckung im Bundesstaat Jalisco (Mexiko).

Quelle: Axo Copper

Das Projekt umfasst ca. 11.331 ha im produktiven "Sierra Madre'-Gürtel. Historische Kleinstförderung belegt die hohe Metallführigkeit. Frühphasen-Bohrungen lieferten bereits markante Treffer, mit u. a. 5,0% Kupfer (Cu) über 13,7 m und 7,4% Cu über 7,6 m entlang des "La Huerta'-Trends.

Axo Copper - starke Bohrergebnisse aus hochgradigen Kupferzonen bestätigen Tiefenpotenzial!

Axo Copper (WKN: A416BY) hat die erste Tranche von Analysedaten aus dem im Juni gestarteten "Phase II'-Bohrprogramm vorgelegt. Diese Ergebnisse stammen aus den ersten 570 m des geplanten 15.000 m Programms, das bisher mit ~2.100 m bebohrt wurde. Im Fokus: der nördliche Teil der "Las Marias'-Zone (~ 300 m Streichen) sowie das Erkunden von Tiefenpotenzial unterhalb der bekannten Vererzungszonen.

Erste Ergebnisse aus dem Bohrprogramm bestätigen die hohe Qualität: 3,1% Kupferäquivalent (CuEq) über 5,8 m (inkl. 4,58% CuEq über 3,1 m) untermauern das Potenzial für wirtschaftlich relevante Zonen mit hohen Gehalten - ein Profil, das in inflations- und kostenbewussten Marktphasen besonders wertvoll ist.

Bereits damit sendet Axo Copper (WKN: A416BY) klar positive Signale aus, wobei die Bohrung LHCC-25-031 mit ihren 3,08% Kupferäquivalent (CuEq) (2,90% Cu, 14,3 g/t Ag) über 5,8 m innerhalb von 12,4 m mit 1,74% CuEq (1,64% Cu, 7,6 g/t Ag) in denen sogar noch 3,1 m mit 4,58% CuEq (4,26% Cu, 26,0 g/t Ag) enthalten waren besonders ins Auge sticht.

Quelle: Axo Copper

Während auf der einen Seite die Ergebnisse für die Projektqualität sprechen, stellt die Bohrung auf der anderen Seite eine "Down-Dip'-Verlängerung der in "Phase I' gemeldeten LHCC-23-021 (3,16% CuEq über 12,0 m) dar, was wiederum für noch großes Erweiterungspotenzial spricht.

Quelle: Axo Copper

Weitere Abschnitte, sichtbare Sulfidmineralisierung in tieferen Bohrungen sowie die jüngste Oberflächenentdeckung südlich des Haupttrends untermauern die These eines größeren, vertikal wie lateral offenen Systems.

Weitere Höhepunkte der veröffentlichten Abschnitte:

LHCC-25-034: 6,0 m mit 2,11% CuEq, inkl. 2,9 m mit 3,63% CuEq.

LHCC-25-030: 4,8 m mit 0,90% CuEq, inkl. 1,4 m mit 1,36% CuEq.

LHCC-25-032: 0,8 m mit 1,27% CuEq.

Wichtig für den Ausblick: Direkt unterhalb des Bohrlochs LHCC-25-031 wurde LHCC-25-043 rund 40 m tiefer niedergebracht. Sichtbar sind chalcopyritführende Zonen mit Bornit-Anteilen über 3,5 m innerhalb eines 10,4 m Pakets. Die genauen Analysen stehen derzeit noch aus. Das ist geologisch bedeutsam, weil damit die Verlängerung in die Tiefe entlang des "La Huerta'-Trends weiter an Gestalt gewinnt.

Kontinuität, Tiefenaufschluss und Systemgröße!

Die Bestätigung der Vererzung unterhalb von "Las Marias' ist einer der eigentlichen Kerne des Updates. Mit LHCC-25-031 wird eine bereits aus "Phase I' bekannte, hochgradige Linse in die Tiefe verlängert - ein entscheidender Schritt, um Kontinuität und volumetrisches Potenzial zu belegen. Parallel dazu deuten die "Step-Out'-Bohrungen in Richtung Norden auf Streichenkontinuität entlang des "La Huerta'-Trends (~5 km) hin, in dem Kupfer-Sulfide (Chalkopyrit, Bornit) dominieren.

Der geologische "Hebel" liegt damit in zwei Dimensionen: Im Streichen und in der Tiefe ("Down-Dip'). Dass in Bohrung LHCC-25-043 sichtbar erneut Sulfide - inkl. Bornit - auftreten, stützt die Erwartung, dass das "IP'-Anomaliesignal unter "Las Marias' mit zunehmender Tiefe an Intensität gewinnt und weiteres Potenzial birgt.

"Phase I'-Historie und neue Entdeckung "La Huerta South'!

Die neuen Resultate bauen auf dem "Phase I'-Bohrprogramm auf, von dem Axo Copper (WKN: A416BY) bereits hochgradige Abschnitte meldete, u. a. 8,9 m mit 5,87% Cu (inkl. 3,7 m mit 13,45% Cu) sowie 15,4 m mit 3,86% Cu. Zusätzlich existieren aus einer früheren Kampagne (2020) signifikante Treffer mit 6,63% Cu über 9,5 m und 5,03% Cu über 13,7 m. Gemeinsam sprechen diese Daten für breite, wiederkehrende Hochgradigkeit entlang des Trends.

Obendrein meldete Axo erst im Juni eine neue Entdeckung rund 3 km südlich des Haupttrends "La Huerta South' mit mehreren Proben die über 10% Cu lieferten, und diese oberflächennah! Ein deutliches Indiz für zusätzliche strukturelle Kupferkörper jenseits von "Las Marias'. Diese interessanten Zielgebiete sollen ab Ende des dritten Quartals erstmals getestet werden.

Projektstatus und nächstes Bohr-Programm!

"Phase II'-Bohrprogramm: ca. 2.100 m von 15.000 m gebohrt, weitere "Step-Outs' und Tiefentests geplant.

Geologie: Kupfer-Sulfide (v.a. Chalkopyrit, Bornit), Vererzung oberflächennah bis >200 m Tiefe nicht ausgetestet, "IP'-Anomalie nimmt mit Tiefe zu.

Gebiet & Infrastruktur: Projekt "La Huerta' in Jalisco (Mexiko), zwei Konzessionen mit 11.331 ha, historische Kleinbergbauaktivität bis 2022.

Fazit: Kontinuität bestätigt!

Die "Down-Dip'-Verlängerung des Bohrlochs LHCC-23-021 durch LHCC-25-031 ist ein geologischer und technischer Meilenstein, weil Kontinuität und Potenzial unterhalb der bekannten Körper belegt werden. Daraus lässt sich Mehrdimensionales Wachstum ableiten, während die "Step-Out' und Tiefenbohrungen die Chance auf zusammenhängende hochgradige Bereiche erhöhen - ein entscheidender Faktor für künftige Wirtschaftlichkeitsüberlegungen.

Zweites Zielgebiet in Reichweite: "La Huerta South' mit mehr als 10% Kupfer sehr Oberflächennah schafft "Upside' jenseits des Haupttrends und erweitert den Explorations-"Footprint'.

Insgesamt liefern Axo Coppers (WKN: A416BY) erste "Phase II'-Ergebnisse genau das, was man an dieser Stelle sehen will: Hochgradigkeit + Tiefenbestätigung + zusätzliche Ziele = gewaltiges Potenzial. Mit weiter ausstehenden Ergebnissen, u.a. dem interessanten Bohrloch LHCC-25-043, sollte der Nachrichtenfluss in den kommenden Wochen werttreibend bleiben, sowie datenbasiert und technisch nachvollziehbar.

Trotz teilweise kurzfristig politisch bedingter Preisausschläge sprechen die großen Indikatoren für Kupfer - und damit auch für Projekte mit Skalierungsspielraum plus "High Grade'-Charakter.

Axo Copper (WKN: A416BY) vereint beides an einem großflächigen, infrastrukturell günstigen Standort in Mexiko. Für Investoren entsteht damit eine klare Chance, da schon sehr bald die Marktgeräusche dem Grundrauschen der Energiewende weichen sollten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG



Quellen: Junior Mining Network, axocopper.com, The White House, White & Case, Reuters, ING Think, IEA, Intro-Bild: Stock.adobe.com

Hinweis zu CuEq: Die Kupferäquivalente (CuEq) wurden mit 9.650,- USD/t Cu und 37,50 USD/oz Ag berechnet; wahre Mächtigkeiten sind noch nicht bekannt. QA/QC-Protokolle (u. a. Referenzmaterial, Duplikate, Blanks) wurden angewendet; die Proben wurden bei ALS Chemex (Mexiko) analysiert.

