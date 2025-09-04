Künstliche Intelligenz im Dienste von Vermögensberatern und deren Kunden

Abbove, die europäische Plattform für kollaborative und auf Familien fokussierte Vermögensplanung, kündigt heute die Einführung von Mia an, ihrem neuen KI-Agenten. Abbove, das von mehr als 1.100 Beratern genutzt und für über 37.000 Familien in ganz Europa eingesetzt wird, bringt seine Mission, die Vermögensberatung im digitalen Zeitalter neu zu denken, damit einen großen Schritt voran.

Mia wurde entwickelt, um Vermögensberatern, Family Officers und Finanzexperten mehr Möglichkeiten zu bieten, und fungiert als intelligenter Co-Pilot. Mia vereinfacht beispielsweise das Lesen und Analysieren komplexer Nachlassdokumente, extrahiert automatisch wichtige Informationen und hilft Anwendern beim Verstehen, Anreichern und Strukturieren von Vermögensdaten.

"Die Einführung von Mia eröffnet eine völlig neue funktionale KI-Vertikale auf unserer Plattform und erschließt praktisch unbegrenzte Möglichkeiten für zukünftige Entwicklungen. Dies ist ein entscheidender Meilenstein für uns, der uns unserem Ziel näher bringt, die führende paneuropäische Plattform für die Vermögensplanung zu werden."

Guillaume Desclée, Gründer und CEO von Abbove

Mia ist nativ in den Abbove-Workspace integriert und ist das Ergebnis einer seit langem verfolgten Vision: Technologie, Zusammenarbeit und Vermögensintelligenz zu kombinieren, um hochwertige, nachhaltige Beratungsleistungen zu erbringen. Mit Mia sparen die Nutzer wertvolle Zeit, verbessern die Qualität ihrer Analysen und können sich so ganz auf strategische Entscheidungen und Kundenbeziehungen konzentrieren.

Über Abbove

Abbove ist eine SaaS-Plattform für die holistische und kollaborative Vermögensplanung. Sie wird von über 1.100 Experten darunter Privatbankiers, Family Officers und Wirtschaftsprüfer genutzt, um die Vermögensplanung von mehr als 37.000 Familien in ganz Europa zu unterstützen. Die Plattform zentralisiert, strukturiert und modelliert alle vermögensbezogenen Daten, einschließlich Familienstruktur, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Schenkungen, Dokumente und Ziele, und erlaubt es dadurch, den Beratungsprozess zu modernisieren, Kundenbeziehungen zu stärken und die Vermögensplanung völlig neu zu definieren. Abbove ist in verschiedenen europäischen Gerichtsbarkeiten tätig und die Referenzlösung für die generationenübergreifende Vermögensverwaltung. www.abbove.com

