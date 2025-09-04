Damit wird der größte SMR-Einsatz in der Geschichte der USA realisiert

Die Initiative treibt die Vision von Präsident Trump für die Energiesicherheit der USA und die Führungsrolle Amerikas im Bereich fortschrittlicher Nukleartechnologien voran

Die NuScale Power Corporation (NYSE: SMR), der branchenweit führende Anbieter von proprietärer und innovativer Kerntechnologie für fortschrittliche kleine modulare Reaktoren (Small Modular Reactors, SMR), gab heute ihre entschiedene Unterstützung für die wegweisende Vereinbarung von ENTRA1 Energy mit der Tennessee Valley Authority (TVA) bekannt, die die Bereitstellung von bis zu 6 Gigawatt NuScale-SMR-Kapazität in der sieben Bundesstaaten umfassenden Versorgungsregion der TVA vorsieht. Dies ist das bislang größte SMR-Bereitstellungsprogramm in der Geschichte der Vereinigten Staaten.

Durch dieses historische Programm soll ausreichend kohlenstofffreier Grundlaststrom erzeugt werden, um mindestens den gesamten Strombedarf des Großraums Dallas-Fort Worth zu decken, was in einer Zeit, in der Sektoren wie Hyperscale-Rechenzentren, künstliche Intelligenz (KI), Halbleiterfertigung und andere kritische Infrastruktursektoren einen beispiellosen Strombedarf verursachen, von entscheidender Bedeutung ist.

"Wir fühlen uns geehrt, dass ENTRA1 sich für die von der US-amerikanischen NRC zugelassene SMR-Technologie von NuScale entschieden hat, um im Rahmen dieser historischen Inbetriebnahme die TVA-Region mit Strom zu versorgen", so John Hopkins, President und Chief Executive Officer von NuScale. "Das Team von ENTRA1, das sich aus erfahrenen Energie- und Finanzexperten zusammensetzt, bringt einen außerordentlichen Mehrwert in unsere Partnerschaft ein, da sie über Fachwissen im Bereich Energievertrieb, Kompetenzen in den Bereichen Investment und Vermögensverwaltung, fundierte Expertise in der Projektfinanzierung und Erfahrung in der Bereitstellung groß angelegter Energieinfrastrukturen verfügen. Diese Erfahrungen sind genau das, was wir für die nächste entscheidende Phase der Kommerzialisierung und Implementierung von NuScale Power Modules in ENTRA1 Energy Plants benötigen. Gemeinsam sind wir als Partner bereit, den steigenden Bedarf Amerikas an zuverlässiger, kohlenstofffreier Grundlastenergie zu decken, die KI-Rechenzentren, wichtige Bergbau- und Halbleiterfertigungsanlagen sowie energieintensive Industrien versorgt, die die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes vorantreiben."

Die Vision von Präsident Trump im Energiebereich umsetzen

Diese wegweisende amerikanische Partnerschaft zwischen ENTRA1 Energy und TVA sowie die Partnerschaft zwischen ENTRA1 und NuScale sind eine wichtige Unterstützung der Agenda zur Sicherung der Energieversorgung unseres Landes und des Aufrufs, den Einsatz fortschrittlicher Nukleartechnologien als Eckpfeiler der Energiesicherheit der USA zu beschleunigen.

Durch die Kombination der langjährigen Erfahrung von TVA als kommunaler Energieversorger, den innovativen Entwicklungsmodellen von ENTRA1 und der von der NRC zugelassenen SMR-Technologie von NuScale stärkt dieses Programm den amerikanischen Fortschritt in der Kernenergieerzeugung der nächsten Generation. NuScale bleibt die erste und einzige von der US-amerikanischen NRC zugelassene SMR-Technologie, die zur kommerziellen Nutzung zur Verfügung steht, und macht damit die Realisierung dieses Programms möglich.

"Energiesicherheit bedeutet nationale Sicherheit und eine zuverlässige Stromversorgung ist das Lebenselixier der Zukunft Amerikas", so Skip Alvarado, Chief Projects Officer bei ENTRA1 Energy. "Sie versorgt unsere KI-Rechenzentren mit Strom, ist der Motor der modernen Fertigung und treibt die kritischen Industrien an, dank derer unser Land so stark ist. Ohne ausreichend verfügbare, erschwingliche Grundlaststromversorgung kommen Innovationen zum Erliegen und Lieferketten brechen zusammen."

Über das Programm

Das Programm zielt im Rahmen der Vereinbarung darauf ab, sechs ENTRA1 Energy Plants zu errichten, die jeweils mit mehreren NuScale Power Modules betrieben werden, um innerhalb des Versorgungsgebiets der TVA rund um die Uhr bis zu 6 GW an zuverlässiger Grundlaststromversorgung bereitzustellen. Die ENTRA1 Energy Plants sind Eigentum von ENTRA1 und werden von ENTRA1 finanziert.

Das modulare, fabrikgefertigte Design von NuScale bietet eine effiziente Konstruktion und Skalierbarkeit mit Anwendungsbereichen, die von der Stromerzeugung über die Wasserstoffproduktion bis hin zu Fernwärme, Entsalzung und industrieller Prozesswärme reichen.

Über NuScale Power

Die NuScale Power Corporation (NYSE: SMR) wurde 2007 gegründet und ist der branchenführende Anbieter von proprietärer und innovativer, moderner Kerntechnologie für kleine modulare Reaktoren (Small Modular Reactors, SMR). Die Mission des Unternehmens besteht darin, die globale Energiewende durch die Bereitstellung sicherer, skalierbarer und zuverlässiger kohlenstofffreier Energie zu unterstützen. Das NuScale Power Module, die bahnbrechende SMR-Technologie des Unternehmens, ist ein kleiner, sicherer Druckwasserreaktor, der 77 Megawatt elektrische Leistung (MWe) oder 250 Megawatt thermische Leistung (brutto) erzeugen kann. Er lässt sich anhand einer Reihe flexibler Konfigurationen auf eine Leistung von bis zu 924 MWe (12 Module) skalieren, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden.

Als erster und einziger SMR dessen Designs von der US-amerikanischen Atomaufsichtsbehörde zertifiziert wurden, ist NuScale hervorragend positioniert, um verschiedensten Kunden weltweit Kernenergie für die Stromerzeugung, Rechenzentren, Fernwärme, Entsalzung, kommerzielle Wasserstoffproduktion und andere Prozesswärmeanwendungen zu liefern.

NuScale und ENTRA1 Energy sind eine globale strategische Partnerschaft eingegangen und ENTRA1 Energy ist der exklusive globale strategische Partner von NuScale für die Vermarktung und Entwicklung von NuScale-SMRs. ENTRA1 Energy ist der One-Stop-Shop und zentrale Anlaufpunkt für die Bereitstellung, Finanzierung, Investition, Entwicklung, Ausführung und/oder Verwaltung von ENTRA1 Energy Plants mit NuScale-SMRs.

Über ENTRA1 Energy

ENTRA1 Energy ist eine unabhängige amerikanische, weltweit tätige Energieproduktionsplattform, deren Ziel es ist, die Energiesicherheit durch die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger Grundlastenergie zu erhöhen. ENTRA1 Energy wird von einem Führungsteam geleitet, das sich aus erfahrenen Experten aus den Bereichen Energie, Infrastruktur und Finanzen zusammensetzt, die über umfangreiche Erfahrung mit Investitionen in kritische Infrastrukturprojekte sowie deren Entwicklung und Umsetzung weltweit verfügen. ENTRA1 Energy konzentriert sich auf die Erzeugung und den Absatz von Strom durch die Kommerzialisierung und den Einsatz amerikanischer Kernkraft- und Erdgastechnologien in seinen Energieinfrastrukturanlagen.

ENTRA1 Energy ist der exklusive globale strategische Partner von NuScale. Die beiden Unternehmen betreiben ein 50/50-Joint-Venture namens ENTRA1 NuScale LLC. ENTRA1 Energy hält die weltweiten Exklusivrechte für die Vermarktung, den Vertrieb und die Bereitstellung der Produkte und Dienstleistungen von NuScale. ENTRA1 Energy ist der One-Stop-Shop und zentrale Anlaufpunkt in Sachen Bereitstellung, Finanzierung, Finanzierung, Entwicklung, Ausführung und/oder Verwaltung von ENTRA1 Energy Plants mit NuScale-SMRs

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (darunter unter anderem Aussagen, die Begriffe wie "wird", "glaubt", "erwartet", "geht davon aus", "plant" oder ähnliche Ausdrücke enthalten). Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen Angaben zu strategischen und operativen Plänen, einschließlich für die E2-Zentren von NuScale, zur Rolle fortschrittlicher Nukleartechnologie bei der Energiewende sowie zur Positionierung von NuScale in Bezug auf Kundenservice, Kapitaleinsatz, zukünftiges Wachstum, neue Vergaben, Auftragsbestand, Erträge und die Geschäftsaussichten des Unternehmens.

Die tatsächlichen Ergebnisse können infolge einer Reihe von Faktoren erheblich abweichen, darunter unter anderem die Liquidität und die Fähigkeit des Unternehmens, Kapital zu beschaffen; die vom Unternehmen getroffenen Annahmen und Schätzungen bei der Modellierung der finanziellen Auswirkungen der Partnerschafts-Meilensteinvereinbarung; das Scheitern des Unternehmens bei der Akquise neuer Aufträge; Kostenüberschreitungen, Projektverzögerungen oder sonstige sich aus der Projektdurchführung ergebende Probleme, einschließlich der Nichteinhaltung von Kosten- und Zeitplanschätzungen; intensiver Wettbewerb in den Branchen, in denen wir tätig sind; die Nichterfüllung der Verpflichtungen seitens unserer Partner; Cyber-Sicherheitsverletzungen; wirtschaftliche und politische Unsicherheiten im Ausland; Stornierungen oder Umfangsanpassungen bestehender Verträge durch Kunden; die mangelnde Gewährleistung sicherer Arbeitsstätten und internationale Sicherheitsrisiken; Risiken oder Unsicherheiten im Zusammenhang mit Ereignissen, die sich unserer Kontrolle entziehen, einschließlich Wetterbedingungen, Pandemien (einschließlich COVID-19), Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, politische Krisen oder andere katastrophale Ereignisse; die Zugrundelegung von Schätzungen und Annahmen bei der Erstellung unserer Jahresabschlüsse; Zahlungsverzögerungen oder Zahlungsausfälle seitens unserer Kunden; das Versäumnis unserer Lieferanten, Subunternehmer und anderer Dritter, die in unseren Verträgen vereinbarten Leistungen angemessen zu erbringen; Unsicherheiten, Beschränkungen und Vorschriften, die Auswirkungen auf unsere Regierungsaufträge haben; die Unfähigkeit, qualifiziertes Personal einzustellen und zu halten; die potenziellen Auswirkungen von bestimmten steuerlichen Angelegenheiten; mögliche Unterbrechungen der Informationstechnologie; die Fähigkeit des Unternehmens, angemessene Versicherungen abzuschließen; Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen im Nuklearbereich; Fremdwährungsrisiken; der Wegfall eines oder mehrerer Kunden, die einen bedeutenden Anteil am Umsatz des Unternehmens ausmachen; Schädigung unseres Rufs; unzureichender Schutz von Rechten an geistigem Eigentum; Wertminderungen von Vermögenswerten; Klimawandel und damit verbundene Umweltprobleme; zunehmende Überwachung in Bezug auf Nachhaltigkeitspraktiken; die Verfügbarkeit von Krediten und Beschränkungen, die unseren Kunden, Lieferanten, Subunternehmern oder anderen Partnern durch Kreditfazilitäten auferlegt werden; das Scheitern, positive Ergebnisse in bestehenden oder zukünftigen Rechtsstreitigkeiten und behördlichen Verfahren, Streitbeilegungsverfahren oder Ansprüchen, einschließlich Ansprüchen auf zusätzliche Kosten, zu erzielen; die Nichteinhaltung von Gesetzen durch uns oder unsere Mitarbeiter, Vertreter oder Partner; neue oder sich ändernde rechtliche Anforderungen, einschließlich solcher in Bezug auf Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsfragen; das Scheitern bei der erfolgreichen Umsetzung unserer strategischen und operativen Initiativen sowie Beschränkungen möglicher Transaktionen, die durch unsere Satzungsdokumente und das Recht des Bundesstaates Delaware auferlegt werden. Bei der Verwendung dieser und anderer zukunftsgerichteter Aussagen ist besondere Umsicht geboten. Infolge bekannter und unbekannter Risiken können die Ergebnisse des Unternehmens erheblich von seinen Erwartungen und Prognosen abweichen.

Ergänzende Informationen zu diesen und anderen Faktoren können Sie den regelmäßig bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen des Unternehmens entnehmen, darunter auch Informationen zu den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und anderen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die im Abschnitt "Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen" und in der "Zusammenfassung der Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr sowie in nachfolgend bei der SEC eingereichten Unterlagen aufgeführt sind. Die erwähnten bei der SEC eingereichten Unterlagen sind entweder öffentlich zugänglich oder auf Anfrage bei der Investor-Relations-Abteilung von NuScale erhältlich. Richten Sie Ihre Anfrage bitte an: ir@nuscalepower.com. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

